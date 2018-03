PSG – Real Madrid: en directo online

18:46. El PSG necesita eliminar al Real Madrid para cumplir el Fair Play financiero. ¿Por qué? ¡Todos los detalles!

18:42. El Real Madrid celebra sus 116 años de existencia en el Parque de los Príncipes en uno de los partidos más apasionantes de los últimos años. ¿Será un cumpleaños feliz o ‘sangriento’?

18:36. ¡Aún no conocemos las alineaciones oficiales del PSG – Real Madrid! Pero estos son los previsibles onces que sacarán Zinedine Zidane y Unai Emery.

18:32. ¡¡Llueve torrencialmente sobre el Parque de los Príncipes!! En el feudo del PSG ya están los ultras, que podrán entrar al estadio dentro de un rato. Estos aficionados radicales ya entonen cánticos ofensivos hacia el Real Madrid.

18:26. ¡Según los usuarios de OKDIARIO, los aficionados mandarían al banquillo a Benzema y pondrían a Asensio de titular! ¡Todavía tú puedes hacer tu once de ambos equipos!

18:22. Estos incidentes en el hotel de concentración del Real Madrid terminó con dos ultras del PSG detenidos por las fuerzas de seguridad de Francia. La información.

18:18. Los ultras del PSG la liaron de madrugada en el hotel de concentración del Real Madrid, despertando a gran parte de la expedición madridista. ¡Aquí puedes ver el vídeo!

18:12. Nasser Al-Khelaifi obsequió al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, con una figura de la Torre Eiffel durante la comida entre las directivas de ambos clubes.

📷🗼 La reunión de presidentes previa a los encuentros. Florentino Pérez siendo atendido por Nasser Al-Khelaïfi. pic.twitter.com/Ic0EBIA4su — ENSEMBLE ON VA LE FAIRE! (@PSG_espanol) 6 de marzo de 2018

18:06. ¡¡Comienza la cuenta atrás!! Prácticamente dos horas y media para que arranque este apasionante PSG – Real Madrid en el que los de Zidane tratará de cerrar la eliminatoria como antes y los parisinos necesitan, como mínimo, un 2-0 para estar en los cuartos de final.

18:00. ¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo del encuentro estrella de esta jornada de vuelta de los octavos de final de la Champions League, un partido en el que se decidirá quién pasa a cuartos y quién se queda en el camino. El PSG – Real Madrid será un duelo de mucha tensión y mucho fútbol. Para ambos equipos es el partido de la temporada, sobre todo para el cuadro francés que prepara su equipo para intentar ganar la competición.

En la ida, el Real Madrid se llevó la victoria por 3-1, exactamente el mismo resultado que en la Copa de la UEFA en 1993. Intentarán evitar que se repita la historia de hace 25 años y así poder acceder a los cuartos de final otro año más. La Liga de Campeones es la gran esperanza de los de Zinedine Zidane. Tras lo ocurrido en Copa del Rey y que en Liga están a 15 puntos del Barça, la plantilla ha puesto todas sus fuerzas en esta batalla.

París va a ser un infierno. Los blancos tendrán que sufrir para pasar a la siguiente ronda, más aún teniendo en cuenta que enfrente tendrán a un equipo herido y con ganas de olvidar la dolorosa remontada que sufrieron el año pasado en el Camp Nou. Ahora quieren ser ellos los que pasen a la historia por dejar al actual campeón en la cuneta, con otra remontada para la historia.

Cada verano, cuando planifican la temporada, lo hacen pensando en poder llegar lejos en esta competición. Este año han hecho una gran inversión fichando a Neymar y Mbappé, con la intención de poder convertirse en los nuevos reyes de Europa. Pero la mala fortuna se ha aliado con el PSG, su estrella no podrá estar en este encuentro por culpa de una fractura en el tobillo.

Su recambio será Ángel di María, ex del Real Madrid, y que tiene muchas ganas de demostrar su valía frente a su ex equipo. En la ida no tuvo minutos, mientras que este martes, en la vuelta, será titular en la punta de ataque junto a Cavani y Mbappé, que llega tocado tras un golpe en el tobillo en el último Clásico copero frente al Olympique de Marsella.

Por su parte, el Madrid, no tiene bajas pero llega con dos jugadores importantes, como Kroos y Modric entre algodones. Ambos se acaban de recuperar de sus respectivas lesiones y todavía no han disputado ningún minuto desde entonces. En las dos últimas sesiones de entrenamiento, los dos se ejercitaron con el grupo y todo apunta a que serán de la partida en el Parque de los Príncipes. La otra duda era Marcelo, pero el brasileño la despejó el pasado sábado contra el Getafe con buenos minutos.

Tanto Zidane como Emery planean poner toda la carne en el asador. Es el partido del año y prefieren no especular. Por eso los dos entrenadores alinearán su mejor once posible. En el caso del Madrid todo apunta a que Kroos y Modric jugarán de inicio, mientras que Di María ocupará el hueco del lesionado Neymar. El PSG juega en casa y ha pedido a su afición que el Parque de los Príncipes “arda” para que el campeón se sienta incómodo.