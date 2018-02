La UEFA no sancionará a Emery ni a Al-Khelaifi tras rajar del árbitro

La UEFA vuelve a estar en entredicho después de su decisión -oficiosa- de no sancionar tanto al presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, como a su entrenador Unai Emery, por criticar al árbitro de la ida de octavos de Champions ante el Real Madrid, Gianluca Rocchi. Las diferentes varas de medir impuestas por el organismo del fútbol europeo para distintos clubes no gustan en la cúpula blanca después de sus antecedentes contra ellos.

Carvajal se quedó sin jugar precisamente el miércoles por una cacicada de ésta tras crear un precedente respecto al hecho de forzar una amarilla y caerle dos partidos al respecto -el último de la fase de grupos y éste. Ahora consideran que la dureza impuesta para esta clase de sucesos, también pueden aplicarla para los desprestigios verbales.

“El árbitro ha tomado decisiones que nos han perjudicado claramente. Hay una mano de Ramos. Para eso tendría que estar el VAR. Yo no llego a verla, pero el trabajo del árbitro es pitarlo si es. No es por justificar, pero… Podemos remontar y que las decisiones del árbitro en París no caigan del lado contrario”, dijo Emery en la sala de prensa del Santiago Bernabéu.

“Los errores por parte del árbitro nos han costado mucho. Pitaron un fuera de juego a Mbappé que no era y creo que el árbitro ha ayudado al Real Madrid. Hubo tres errores, no digo que hayamos perdido por eso pero han marcado la diferencia. No somos el Madrid pero ya basta. Creo que la UEFA tiene que hacer algo”, contestó más duramente todavía Al-Khelaifi.

Emery sigue a la carga

En la previa del partido de la Ligue 1 que el PSG tiene que disputar ante el Estrasburgo, su técnico Unai Emery siguió con el mismo discurso a sabiendas de que no va a ser castigado por la UEFA: “¡Me gustaría tener al mismo árbitro con los mismos criterios!”.