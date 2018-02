Sergio Ramos se entrenó en doble sesión el ‘Lunes de la Nieve’

A pesar de la campaña mediática desatada desde algunos sectores, bien por desconocimiento o bien por mala intención, para criticar las imágenes del pasado lunes de Sergio Ramos disfrutando de unos momentos en la nieve junto a su familia, la verdad es que el capitán del Real Madrid se entrenó en doble sesión el día que Zidane decidió suspender el entrenamiento a causa de las inclemencias climatológicas.

Sergio Ramos trabajó en silencio y en solitario, como tantas otras veces en sus días libres, y lo hizo por la mañana y por la tarde, pero no quiso publicitar en las redes sociales imágenes o vídeos suyos ejercitándose en su domicilio. Al capitán del Real Madrid no le interesa dar una imagen de postureo sobre cómo se entrena en su día libre, porque Ramos siempre ha preferido anteponer el bien del grupo que salvar su propio trasero por colgar unas fotos trabajando en el gimnasio. Eso no va con él.

Además, el compromiso de Sergio Ramos con su profesión y con su club está probado y requeteprobado durante más de una década, por eso el capitán del Real Madrid no necesita subir vídeos a su cuenta de instagram para enseñar al mundo cómo se entrena. Se le podrá acusar de cometer errores como a cualquier futbolista, pero no se le podrá acusar de trabajar poco en el campo ni en los entrenamientos o de no estar comprometido con la causa. Si no, que le pregunten a sus compañeros.

Sergio Ramos ha jugado con máscara, con fiebre, tocado, lesionado y hasta infiltrado. Se ha partido la cara mil veces (en sentido literal) por el Real Madrid y siempre ha dado un paso al frente en las buenas y sobre todo en las malas, cuando otros, con más fama y más sueldo que él, se esconden de los micrófonos y hacen mutis por el foro con carita triste.

Por eso se antojan imposibles de comprender –salvo que se hagan desde la mala intención– los juicios sumarísimos de algún sector de la prensa a un futbolista como el capitán del Real Madrid por salir un rato a ver la nieve con su familia.

Para juzgar a alguien, se llame Sergio Ramos o como se llame, siempre es mejor tener las pruebas antes de ponerse la toga de fiscal. Lo otro es hacer demagogia barata y chau-chau para rellenar espacio y tiempo a costa de un futbolista que ha construido su leyenda sobre una palabra: trabajo.