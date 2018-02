Courtois: “Mi corazón está en Madrid y si el Real me quiere, mi situación personal puede influir”

Thibaut Courtois se ha dejado querer por el Real Madrid en una entrevista concedida a Sport/Foot Magazine asegurando que su corazón está en la capital de España y que tener a sus dos hijos en Madrid podría influir para tomar su decisión de regresar.

“Sí, mi corazón está en Madrid. Es lógico y comprensible”, declaró el guardameta belga. “Mis dos hijos viven allí con su madre. Cada vez que tengo la oportunidad intento hacer un viaje a España, aunque no siempre es fácil”, añadió Thibaut Courtois.

Estas palabras confirman lo que adelantó Eduardo Inda. El director de OKDIARIO desveló hace un año que “Courtois quiere ir al Real Madrid, porque, además de seducirle el proyecto deportivo, quiere estar cerca de sus hijos”.

“No sé si hay un interés real. Si me quieren tienen que contactar con el Chelsea. Ya veremos. Nunca lo hicieron, pero algún día regresaré a Madrid”, comentó Courtois sobre la posibilidad de que el conjunto blanco intente su fichaje. “Pasé tres años maravillosos allí. El Atlético era un verdadero grupo de amigos. Cuando me fui lloré, mis primeros días en Londres no fueron sencillos”, añadió.

Thibaut Courtois continuó respondiendo preguntas acerca sobre su vinculación con el Real Madrid. “Entiendo los rumores cuando se habla de un nuevo portero, pero no le presto mucha atención, me concentro en el Chelsea”, aseguró. Pero volvió a abrir la puerta de llegar al club blanco con su punto débil: la familia.

“Si están realmente interesados, mi situación persona podría afectar. El aspecto familiar no tiene precio. Pero repito, estoy hablando con el Chelsea para renovar”, confesó el belga. Su contrato acaba en 2019, y en el club londinense se lo quieren ampliar. “Acordamos reunirnos en febrero. No existe presión. No habrá problemas, voy a renovar. Estoy feliz aquí y el club va en una dirección para ganar muchos títulos. Las señales son positivas”, añadió Courtois.