Rafa Mir: “El Valencia no quería que fuese al Real Madrid y lo ha conseguido”

Rafa Mir concedió una entrevista a la Cadena Ser, en la cual reconoció que el Valencia “no quería que fuese al Real Madrid”. “Lo ha conseguido”, añadió el actual futbolista del Wolverhampton, que aseguró que el conjunto che rechazó bastantes ofertas que llegaban desde el Santiago Bernabéu.

El ya ex delantero del Valencia fue duro con el club de la ciudad del Turia, al que culpa de que no pudiese fichar por la entidad de Chamartín. “El Valencia no quería que me fuese al Real Madrid y lo han conseguido”, dijo Rafa Mir, que atendió a la Cadena Ser.

El ariete explicó la situación que ha vivido en los últimos meses y que ha intentado de llevarla con la mayor profesionalidad posible. “Marcelino me dijo que no contaba para el primer equipo y me bajaron al filial. Acepté la situación y trabajé lo mejor posible”, comentó Rafa Mir en la entrevista.

“Sólo me han hecho una oferta para renovar y no me gustó. Lo que dicen de que llevan ofreciéndome un contrato un año es mentira”, dijo sobre las informaciones que aseguraban que el Valencia quería ampliarle su relación contractual. Tras esto, Rafa Mir comienza a plantearse su salida del conjunto che después de que considerase que el proyecto de los de Mestalla no confiaba plenamente en él.

Torpedean al Real Madrid

“El Real Madrid pasó tres ofertas en verano y las rechazaron todas. En Navidad, también, mientras que con el Wolverhampton fue al revés”, comentó Rafa Mir. “Ellos eran los que tenían mis derechos y los que deciden”, añadió el delantero, que finalmente creó que el club británico era el mejor “sitio para crecer”.

Rafa Mir desveló el deseo del Valencia de poner obstáculos a su fichaje por el Real Madrid, una actitud que no viene demostrando en los últimos años respecto al Barcelona. Paco Alcácer, André Gomes, Mathieu o Jordi Alba son algunos de los últimos casos en el que el conjunto che ha aceptado negociar con los blaugrana.