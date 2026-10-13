El Atlético de Madrid y el Manchester United van a ofrecer uno de los partidos más destacados de esta segunda jornada de la fase de liga de la Champions League. Estos dos equipos históricos del viejo continente, sin duda, lo darán todo sobre el terreno de juego para pelear por tres puntos importantísimos de cara a avanzar de ronda. Te explicamos cuándo es, el horario y cómo ver por televisión en directo lo que suceda en el Metropolitano.

Atlético de Madrid – Manchester United de la Champions League: a qué hora empieza el partido

El Atlético de Madrid recibe en la capital de España al Manchester United para disputar el partido que corresponde a la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League. Los pupilos del Cholo Simeone llegan a este duelo tras haber perdido en la primera fecha frente al Liverpool, por lo que esperan levantarse delante de sus aficionados ante un histórico del fútbol europeo, aunque es cierto que el ‘efecto Carrick’ se ha ido desinflando. La UEFA programó este choque para el martes 13 de octubre y el arranque en el Metropolitano está fijado en el horario habitual de la máxima competición continental, que es el de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Atlético de Madrid – Manchester United de la Champions League: canal de TV y cómo ver online

Movistar + es el operador que tiene en su haber los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva todos los partidos de la Champions, Conference y Europa League. Este emocionante Atlético de Madrid – Manchester United que cayó en la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar Liga de Campeones, al que habrá que estar suscrito. Los clientes de este medio de comunicación pueden descargarse en un teléfono móvil, una tablet o una smart TV la app para ver en streaming y en vivo online todo lo que suceda en el Metropolitano.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre la previa de este partido de la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League y también del resto de choques de esta fecha, donde vamos a prestar especial atención a los representantes españoles que jueguen la máxima competición continental. Cuando concluya el choque en el Metropolitano publicaremos la crónica del Atlético de Madrid – Manchester United y también compartiremos las reacciones relevantes que se produzcan en el feudo colchonero.

Dónde escuchar por radio en directo el Atlético de Madrid – Manchester United

Todos los seguidores del conjunto rojiblanco y aficionados a la máxima competición continental que no pueda ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online el Atlético de Madrid – Manchester United tienen que saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero o RNE podrán conectar con el Metropolitano para narrar lo que esté sucediendo en esta segunda jornada de la fase de liga de la Champions League.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Atlético de Madrid – Manchester United?

El Metropolitano, que está en el distrito de San Blas – Canillejas, será el estadio donde se jugará este vibrante Atlético de Madrid – Manchester United correspondiente a la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League. Este recinto deportivo se convirtió en la casa de los colchoneros en 2017 tras abandonar el Vicente Calderón. Tiene aforo para unas 70.000 personas y se espera que haya un lleno absoluto este martes ante los red devils.

La UEFA escogió al árbitro sueco Glenn Nyberg para que dirija la contienda Atlético de Madrid – Manchester United de la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League. El holandés Pol van Boekel estará a los mandos del VAR, así que tendrá que revisar todas las acciones dudosas para si lo considera necesario avisar a su compañero y aconsejarle que se acerque al monitor que estará entre los dos banquillos del Metropolitano para analizar la jugada polémica.