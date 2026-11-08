A qué hora es el Atlético de Madrid – Barcelona y dónde ver ver en directo por televisión y en streaming gratis el partido de la Liga

Atlético de Madrid y Barça se ven las caras en uno de los mejores partidos de La Liga. Los dos primeros clasificados se enfrentan este fin de semana, con el liderato de la competición doméstica en juego en un duelo que siempre trae espectáculo.

Los de Hansi Flick visitan el feudo colchonero con todas sus estrellas disponibles salvo Rodri, mientras que el equipo de Simeone busca hacerse fuerte como de costumbre en su feudo. El Real Madrid, por supuesto, atento al resultado un día después de jugar en Valencia.

Descubre toda la información acerca del choque y lo que necesitas saber para no perderte ni un minuto del encuentro de uno de los grandes partidos de la primera vuelta en la Liga.

A qué hora juega el Atlético de Madrid – Barcelona de la Liga: horario del partido

El Atlético de Madrid – Barcelona de la Liga se disputará el domingo 8 de noviembre a las 21:00 h en el Riyadh Air Metropolitano. El duelo entre el primero y el segundo clasificado de la Liga atrae miradas de todo el mundo y cierra la jornada 12 de la competición doméstica.

Dónde ver en directo el Atlético de Madrid – Barcelona de la Liga por TV y online: canal y streaming hoy

El Atlético de Madrid – Barcelona del próximo domingo 8 de noviembre se podrá disfrutar a través de Movistar LaLiga. Todos aquellos que tengan contratado este operador podrán descargar la app en un teléfono móvil, tablet o smart TV y así ver todo lo que suceda en el Metropolitano en streaming y en vivo online. Recordamos que este choque no se verá en abierto ni gratis por la TV en España.

Dónde escuchar por radio en directo el Atlético de Madrid – Barcelona de hoy

Para el que no pueda ver por televisión o en vivo el Atlético de Madrid – Barcelona del próximo domingo 8 de noviembre a las 21:00 h, podrá seguirlo en directo en las distintas emisoras de radio de nuestro país. Radio Marca, COPE, Cadena SER, Onda Cero, RNE… todas estarán narrando lo que ocurre en el gran partido de la jornada.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Atlético de Madrid – Barcelona?

El Atlético de Madrid – Barcelona del próximo domingo 8 de noviembre se jugará en el Riyadh Air Metropolitano, feudo colchonero y fortín de los de Diego Pablo Simeone. El Atleti, segundo clasificado en Liga con 28 puntos, busca el liderato ante el conjunto azulgrana (30), que quiere encontrar regularidad tras la derrota ante el Real Madrid del pasado 25 de octubre.

El árbitro encargado de mediar el encuentro será Javier Alberola Rojas, acompañado en el VAR por Javier Iglesias Villanueva. El duelo entre Atlético de Madrid y Barça en el Metropolitano es uno de los más importantes de la primera vuelta.