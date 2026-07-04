El pundonor de Munar no es suficiente ante Lehecka y España se encomienda a Davidovich en Wimbledon

La bola se queda en la red y ahí fallece el concurso de Munar en Wimbledon. Lleno de pundonor y buenas voluntades, como marca su naturaleza. Obligó a la mejor versión de Lehecka, por momentos desesperado ante el tenis del español, pero se quedó en la orilla (6-4, 6-4, 4-6, 6-4). Finaliza así el camino de la penúltima bala del tenis masculino patrio. Todos los focos para Davidovich, única raqueta española en octavos de Wimbledon.

Sigue Jaume Munar construyendo, ladrillo a ladrillo, una carrera tan silenciosa como laboriosa. Se acerca a la treintena y sigue empeñado en romper definitivamente su techo. Ahora o nunca. ¿Qué hay que perder? Busca Munar una vuelta de tuerca con la llegada de la hierba, donde ha florecido hasta la tercera ronda, su techo de siempre en Wimbledon. Claro que al otro lado de la red figuró un checo con una catapulta en el saque y un cañón en la derecha.

Y eso es tener mucho recorrido en hierba. Cae como una losa sobre el rival. Que se lo pregunten a Munar, que recibió 16 saques directos y 52 ganadores en contra. El español cometió la mitad de errores forzados que Lehecka, pero las cuentas no salieron por más que se revolviera para arañar un set y trasladar la incertidumbre al otro lado de la red. El gesto de Lehecka se torció, por momentos superado por la entrega de Munar. Aunque la recondujo a tiempo y cerró el partido con su servicio. Siempre al saque.

Sin Munar, focos para Davidovich

Davidovich, amigo de la sinuosidad, enfila una línea recta en Wimbledon. Florece con la llegada de la hierba. En Mallorca logró el primer título ATP de su vida y en el All England Lawn Tennis Club ha roto su techo al superar (7-6 (3), 6-2, 6-3) a Fucsovics y adentrarse por primera vez en los octavos de final, palabras mayores. En dicha instancia ya espera a Aliassime o Zheng en el que será su partido más importante de siempre en Londres. ¿Y si el tapado en Wimbledon es Davidovich?