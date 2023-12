Puigdemont no estará finalmente en el palco del Amberes-Barcelona

Carles Puigdemont no estará finalmente en el partido de este miércoles entre el Amberes y el Barcelona que iba a celebrarse en la localidad belga. Y es que el ex presidente de la Generalitat de Cataluña iba a reaparecer en el último partido del conjunto azulgrana de la fase de grupos de la Champions League, pero por motivos de agenda no podrá asistir a este encuentro.

Y es que el principal motivo por el que Puigdemont no se sentará junto a Joan Laporta y el resto de la Junta Directiva del Barcelona en el palco del Bosuilstadion Stadium de Amberes ha sido por el cambio de horario del pleno de Estrasburgo que estaba previsto para este miércoles a las nueve de la mañana. Finalmente, dicho pleno se ha visto retrasado hasta las 10:30 y donde Pedro Sánchez llevará a cabo una intervención.

Este retraso en los horarios impedirá al diputado de Junts coger el único tren previsto entre Estrasburgo y Amberes a las 14:00 horas de la tarde. Al verse retrasado el pleno no podrá presenciar en vivo y en directo el partido del Barcelona en una imagen que habría dado mucho de qué hablar después de haber copado las portadas de los informativos al ser decisivo en la investidura de Pedro Sánchez.

Cabe destacar que ni Pedro Sánchez, ni Puigdemont ni ningún diputado europeo puede ausentarse en un pleno sin causa justificada ya que del contrario tienen multa económica, a diferencia del Congreso de los Diputados en España. Este 13 de diciembre estaba marcado en rojo en el calendario para volver a ver al ex presidente de la Generalitat de Cataluña en un acto de un organismo español como lo es el Barcelona, pero finalmente no podrá ser por este cambio de horario en el pleno de Estrasburgo.

Invitado por el alcalde de Amberes

Dicha invitación se produjo hace varias semanas por parte del alcalde de Amberes Bart de Wever y donde había confirmado su presencia para este encuentro del conjunto azulgrana. El ex presidente de la Generalitat de Cataluña y fugado en Waterloo no estará por lo tanto en el palco junto a toda la junta directiva del Barcelona, encabezada por Joan Laporta. El partido se celebrará a las 21:00 horas de la noche en Amberes este miércoles 13 de diciembre. Carles Puigdemont guarda una gran relación con el alcalde de la localidad belga.

El Barcelona no se juega prácticamente nada más allá de sellar matemáticamente el primer puesto de la fase de grupos. Con un punto, los de Xavi Hernández conseguirán este importante logro tras dos años en los que se vieron eliminados a las primeras de cambio y sin poder pasar de ronda. El equipo viene de una dolorosa derrota en su propio estadio ante el Girona por 2-4, por lo que es importante realizar un buen papel para encarar el choque del fin de semana ante el Valencia con la mayor de las confianzas.