Premier Pádel de Málaga P1: cuándo es, así queda el cuadro, horarios y dónde ver por TV en directo gratis

Agustín Tapia y Arturo Coello suman ya cuatro títulos consecutivos y eso, sin duda, será algo a tener en cuenta por el resto de participantes del Premier Pádel de Málaga P1, ya que serán los rivales a batir. Eso garantiza el espectáculo en la ciudad andaluza, que va a disfrutar de un torneo apasionante del cual te comentamos la fecha, los horarios y cómo ver por televisión en directo todo lo que suceda en el Martín Carpena.

Cuándo empieza el Premier Pádel de Málaga P1

El circuito de este deporte regresa y ahora vuelve a aterrizar en nuestro país para que se dispute el Premier Pádel de Málaga P1 y se espera que sea apasionante. Este sábado 11 de julio comenzaron las clasificaciones y será este lunes 13 cuando comience oficialmente el torneo que se celebrará en el Palacio de Deportes José Martín Carpena. Todo acabará el domingo 19, por lo que en esa fecha conoceremos a la pareja ganadora.

Dónde se juega el Premier Pádel de Málaga P1

El Palacio de Deportes José María Martín Carpena será el escenario donde se disputará este vibrante Premier Pádel de Málaga P1 con el que el público va a disfrutar. Ubicado en la ciudad andaluza, este pabellón se inauguró en 1999 y tiene capacidad para unos 11.300 en sus gradas. Además, es reconocible por ser la caja del Unicaja de baloncesto.

Cuadro del Premier Pádel de Málaga P1

Por un lado del cuadro del Premier Pádel de Málaga P1 aparece la pareja Arturo Coello – Agustín Tapia, que podrían enfrentarse a Franco Stupaczuk y Miguel Yanguas en las semifinales, mientras que por el otro lado de los cruces encontramos a Juan Lebrón y Leandro Román Augsburger y la dupla formada por Alejandro Galán y Federico Chingotto como las favoritas a alcanzar la gran final del torneo andaluz.

Horarios de los partidos del Premier Pádel de Málaga P1

Lunes 13 de julio, primera ronda. Comienzan a las 9:00 horas.

Martes 14 de julio, segunda ronda. Comienzan a las 10:00 horas.

Miércoles 15 de julio, segunda de final. Comienzan a las 10:00 horas.

Jueves 16 de julio, octavos de final. Comienzan a las 10:00 horas.

Viernes 17 de julio, cuartos de final. Comienzan a las 10:00 horas.

Sábado 18 de julio, semifinales. Comienzan a las 12:00 horas.

Domingo 19 de julio, final del Premier Pádel de Málaga P1. Comienzan a las 14:00 horas.

Cómo ver por televisión y en vivo online el Premier Pádel de Málaga P1

Los seguidores de este deporte que sigue creciendo a pasos agigantados que quieran ver el Premier Pádel de Málaga P1 van a poder ver por el canal de Youtube de la organización las primeras rondas. Una vez se alcancen los cuartos de final en el Martín Carpena tocará seguir en directo por televisión y en streaming y en vivo online los encuentros por Movistar+ y también por la aplicación de Red Bull TV.

Qué día es la final del Premier Pádel de Málaga P1

Como ya hemos comentado anteriormente, este Premier Pádel de Málaga P1 comenzará oficialmente el lunes 13 de julio con los choques que corresponde a la primera ronda. Será el domingo 19 de julio cuando se celebre en el Palacio de Deportes José Martín Carpena el encuentro decisivo donde conoceremos al campeón. Hay que destacar que la organización repartirá un total de 479.068 euros en premios.

El calendario del Premier Pádel 2026