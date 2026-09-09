De portero en la novena división inglesa a rey en Uganda: la increíble historia de George Desmond Kamurasi

La vida de George Desmond Kamurasi parece sacada de una película. Hasta hace apenas unos días, su principal preocupación era ponerse los guantes y defender la portería del SE Dons, un modesto equipo del sureste de Londres que compite en la novena categoría del fútbol inglés. Ahora, a sus 36 años, su nombre ocupa titulares a miles de kilómetros de Inglaterra porque ha sido elegido como sucesor al trono del Reino de Tooro, en Uganda, un territorio tradicional que reúne a alrededor de 800.000 personas.

George Desmond Kamurasi, conocido en el mundo del fútbol como Big G, es el capitán del SE Dons y ejerce como uno de los líderes del vestuario. El pasado fin de semana todavía estaba bajo los palos, participando con su equipo en la FA Cup y ayudando al conjunto londinense a superar por 2-0 al Erith Town. Mientras tanto, en Uganda se estaba decidiendo su futuro. Su primo, el rey Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, murió a finales de agosto en Estados Unidos mientras recibía tratamiento contra el cáncer. Oyo había accedido al trono en 1995, cuando solo tenía tres años, convirtiéndose en aquel momento en el monarca más joven del mundo. Su fallecimiento dejó vacante la corona de Tooro y abrió el proceso tradicional para elegir a su sucesor.

El pasado 4 de septiembre, el comité de sucesión del reino se reunió en Fort Portal. De los 21 miembros que forman el organismo, 18 participaron en la votación y 15 respaldaron a Kamurasi. Su elección, no obstante, todavía tiene que completar el proceso tradicional y la proclamación oficial está prevista después del funeral de Oyo, que tendrá lugar el 12 de septiembre.

George Desmond Kamurasi no lo tiene claro

Aunque pueda parecer sorprendente que un portero de la novena división inglesa pueda convertirse en rey, Kamurasi pertenece a la familia real de Tooro. Es hijo del príncipe George Desmond ‘Jimmy’ Mugenyi y nieto del rey George Rukidi III, quien gobernó el reino durante décadas. Su padre estaba situado en la línea sucesoria después de su hermano, lo que explica que Kamurasi apareciera entre los candidatos tras la muerte de Oyo.

Ahora, tiene que tomar una decisión que podría cambiar completamente su vida. George Desmond Kamurasi reside en Londres, donde tiene su familia, y varios medios aseguran que no tiene claro si quiere abandonar Reino Unido para asumir sus nuevas responsabilidades. Además, el calendario futbolístico le ha colocado ante una situación casi surrealista porque el funeral de su primo coincide con un partido del SE Dons. El hombre que podría convertirse en rey de Tooro todavía tiene que decidir si su futuro está bajo los palos de una portería londinense o en el trono de un reino africano.

El Reino de Tooro no funciona como una monarquía con poder político sobre Uganda. Se trata de una institución tradicional restaurada como entidad cultural, por lo que el Omukama (título que recibe su rey) ejerce principalmente como figura representativa de su pueblo. Aun así, el salto que podría dar el guardameta resulta extraordinario e inédito, pues pasaría de capitán de un equipo de fútbol amateur en Londres a líder tradicional de cientos de miles de personas en Uganda.