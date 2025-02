Populista Simeone: reconoce que es penalti contra el Atlético en Mestalla… en un partido que ganó 0-3

En un partido que el Atlético de Madrid ganó con comodidad por 0-3 al Valencia, Simeone reconoció que el penalti que no le pitaron al conjunto valenciano por mano de Javi Galán se podía haber señalado, una pena máxima que ocurrió con 0-2 en el resultado. El técnico argentino reconoció así un fallo arbitral a su favor, pero lo hizo en un contexto en el que su equipo ganó sin problemas y ante un rival como el Valencia que está en descenso.

«Me mostraron la imagen del penalti, la misma jugada de la Eurocopa, la mano esa que está muerta ahí abajo. Le pega en la mano, yo no entiendo nada, qué quieren que les diga, sinceramente en la Eurocopa era penal, Cucurella se quería morir. Dicen que la mano estaba muerta abajo, pero la pelota le pega en la mano», comentó Diego Pablo Simeone en la rueda de prensa posterior al encuentro ante el Valencia.

El técnico del Atlético de Madrid se refería a un claro penalti por mano de Javi Galán. Un remate de Sadiq se estrelló en la mano del defensor del equipo rojiblanco, pero ni Busquets Ferrer en el campo ni Iglesias Villanueva en el VAR señalaron nada. En ese momento, el partido marchaba 0-2 en Mestalla. El conjunto rojiblanco había dominado en la primera parte y había dejado más que encarrilada su victoria, que le permitía ser líder a la espera del Las Palmas-Barcelona. Julián Álvarez había sido el autor de los goles del Atlético.

Una vez acabado el encuentro, Simeone vino a reconocer que lo de Javi Galán era penalti. «Ojalá que sea más claro siempre para todos porque es poco entendible esa situación. Un día va a ser penal, otro día no, y bueno, ojalá que podamos siempre manejar la misma línea para con todos los equipos», comentó el técnico del Atlético de Madrid.

La sinceridad del entrenador argentino es meritoria, porque reconoce un error arbitral a su favor, pero también es entendible por el contexto en el que lo hizo: un encuentro que el Atlético de Madrid ganó por 0-3 y que el penalti tampoco hubiera cambiado mucho el resultado, si bien es verdad que ocurrió con 0-2 y podría haber sido el 1-2.

Así, Simeone no ha hecho estas declaraciones en otro tipo de ayudas arbitrales a su Atlético de Madrid en encuentros en los que esos errores arbitrales sí fueron clave en el resultado, como puede ser el caso del último derbi madrileño en el Bernabéu, cuando pitaron un penalti de Tchouaméni sobre Lino que le valió al equipo rojiblanco para empatar el derbi.