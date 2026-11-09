La policía española sospecha que el hermano de un conocido ex futbolista fue asesinado en Marbella

La Costa del Sol vuelve a situarse en el foco de una investigación relacionada con el crimen organizado internacional y esta vez también tiene que ver con el deporte y con el fútbol en particular. La Policía española teme que Darren Hoolahan, hermano del ex jugador irlandés Wes Hoolahan, haya sido asesinado por miembros del peligroso cártel Kinahan, una de las organizaciones criminales más conocidas de Irlanda.

El hombre, de 37 años y padre de dos hijos, está desaparecido desde el pasado mes de junio, cuando se le perdió la pista en Marbella. Ahora, cinco detenciones y varios registros policiales han dado un nuevo impulso a un caso que mantiene en vilo a su familia. Según publica The Sun en su portada de hoy para Irlanda, Darren fue visto por última vez después de acudir a una reunión en una cafetería de la zona de San Pedro de Alcántara. A partir de ese momento, los investigadores creen que pudo ser trasladado contra su voluntad hasta una zona aislada próxima a Estepona, a unos 20 kilómetros de distancia.

Los agentes llegaron a identificar el lugar donde presuntamente habría permanecido retenido y realizaron búsquedas para encontrar posibles pruebas o localizar su cuerpo. Sin embargo, los resultados no permitieron encontrar ningún rastro del desaparecido. La principal hipótesis que maneja ahora la Policía es que Darren Hoolahan habría sido asesinado por integrantes del entorno del cártel Kinahan. De hecho, han detenido a cinco hombres en una operación desarrollada el pasado 27 de octubre en la Costa del Sol.

Demasiados asesinatos en Marbella

Entre los arrestados se encuentra un supuesto responsable de las operaciones del clan Kinahan en España, además de un presunto sicario relacionado anteriormente con otros grupos criminales de Dublín. Los otros tres detenidos también estarían vinculados a la investigación. Según ha informado Canal Sur, cuatro de los cinco arrestados han ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza después de comparecer ante el juez. El quinto quedó inicialmente en libertad con obligación de comparecer periódicamente, aunque también terminó ingresando en prisión por una orden internacional de busca y captura de la Audiencia Nacional.

El caso ha adquirido una enorme repercusión en Irlanda porque Darren es el hermano menor de Wes Hoolahan, ex internacional irlandés que disputó 43 partidos con su selección y desarrolló buena parte de su carrera profesional en Inglaterra. El centrocampista pasó por equipos como Norwich City, Blackpool y Shelbourne, entre otros.

Darren llevaba varios años residiendo en Marbella, donde trabajaba en el sector del ocio nocturno. Su familia denunció su desaparición el 10 de junio, después de perder completamente su rastro. La Policía irlandesa también ha colaborado con las autoridades españolas en las pesquisas. Por ahora, el gran objetivo de los investigadores es esclarecer qué ocurrió realmente después de aquella reunión en San Pedro de Alcántara y encontrar a Darren. La posibilidad de que haya sido víctima de un ajuste de cuentas relacionado con el crimen organizado cobra cada vez más fuerza, aunque todavía quedan muchas incógnitas por resolver en este caso que ha sacudido Irlanda.