Dos sicarios matan a tiros a un famoso cirujano plástico en su clínica de Marbella

Dos sicarios han asesinado de varios tiros en la cabeza a un famoso cirujano plástico en la clínica Cirumed de Marbella en la que trabajaba. Se trata del conocido especialista Alexander Aslani, muerto de varios disparos en su despacho en un crimen por encargo.

La voz de alarma ha saltado poco antes de las 18:00 horas, cuando el Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha recibido varios avisos que alertaban de un tiroteo en el interior de una clínica de cirugía plástica y estética en la Urbanización Panorama, en el que había resultado una persona herida.

Hasta el lugar han acudido de urgencia efectivos de la Policía Nacional, Local y unidades de urgencias sanitarias del 061 que han intentado estabilizar al cirujano herido pero finalmente no han podido salvarle la vida.

Los testigos vieron a dos asesinos

La noticia se ha extendido rápidamente en las redes sociales con mensajes como el siguiente, al que acompaña una imagen del cirujano asesinado y un llamamiento urgente: «Acaban de matar a Alexander Aslani, el cirujano de Cirumed. Fueron dos tipos en moto. Si alguien vio algo o a dos tipos en moto x Max o t Max 400 negra iban con ropa oscura. También otro tipo en Audi tipo A5 negro. Ayuda por favor».

La Policía Nacional se ha desplegado en la zona y mantiene abierta una investigación para tratar de esclarecer los hechos e identificar al autor, que ha logrado huir en una motocicleta. El caso ya está en manos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Málaga.

Dos tiroteos el mismo día en Málaga

Solo unas horas antes del asesinato del cirujano plástico, pasado el mediodía, en el barrio de La Palmilla de Málaga, había tenido lugar otro tiroteo en el que se han visto implicadas varias armas de fuego.

Los hechos han ocurrido este miércoles sobre las 15.10 horas. Fuentes policiales confirman que se ha tratado de un enfrentamiento familiar en el que se han hecho al menos una decena de disparos, aunque en principio no se ha registrado ningún herido.

La Policía Nacional ha detenido a dos de los implicados y ha requisado tres armas de fuego.