Pogacar gana otra etapa pero regala el Tour

Pese a levantar los brazos en meta, puede que Tadej Pogacar tenga poco que celebrar de su triunfo en el aeródromo de Peyragudes. El esloveno consiguió aislar por primera vez en todo el Tour al líder Jonas Vingegaard teniendo casi 30 kilómetros de superioridad junto a su compañero Brandon McNulty no terminando de culminar la oportunidad que se le presentaba.

El escaso botín de cuatro segundos de la bonificación es poco para un Pogacar que todavía necesita recortar 2:18 en la general tras su pájara en el Col de Grandon. Vingegaard salvó su jornada más complicada en los Pirineos viéndose por primera vez sin el abrigo de un equipo Jumbo al que le empieza a pasar factura la fatiga y los abandonos de Roglic y Kruijswijk.

Pogacar desaprovechó una oportunidad única y lo más raro es que apenas se mostró ofensivo. Atacó en los últimos metros de Peyresoude buscando marcharse sólo en el descenso sin éxito y esperó hasta los 350 metros finales para soltar su demarraje para ganar la etapa. Vingegaard sólo tiene que salvar la jornada montañosa del jueves y la crono del sábado para apuntarse su primer Tour.

Por detrás, Geraint Thomas consolidó su tercera plaza del cajón del podio tras la dimisión de sus rivales. Entre los que no dieron la talla se encontró un Enric Mas que decepcionó no entrando en la fuga ni tampoco en las diversas subidas. El mallorquín hasta se quedó en el descenso previo al puerto final demostrando que este Tour lo tiene cruzadísimo.

Pogacar ganó su tercera etapa en Peyragudes, pero andará con la sensación de que no es suficiente para ganar un Tour donde el equipo Jumbo no va arriesgar ni lo más mínimo. El esloveno tuvo su oportunidad para probar a Vingegaard en un cara a cara y no supo o pudo aprovecharla. El Tour se tiñe de color rojo y blanco.