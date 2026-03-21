Pepe Martí: «El encuentro con el Rey lo recordaré toda la vida»

Pepe Martí (Barcelona, 2005) es el hombre del día. El piloto español consiguió un gran noveno puesto en el ePrix de Madrid de Fórmula E, el primero de la historia en España. El resultado no le dejó satisfecho, pero cumplió con las altas expectativas generadas con creces. Esta semana ha sido la más frenética de su vida, pero aun así el catalán saca un hueco para atender a este periódico.

Lo hace más reposado, en la salida del garaje de Cupra, que vivió una jornada inolvidable en la que Dan Ticktum rozó el podio y sus dos integrantes volvieron a acabar en los puntos. Pepe Martí repasa con OKDIARIO su encuentro con el rey Felipe VI y la espectacular acogida en el circuito del Jarama, donde empezó a ser consciente de que ya es un nuevo ídolo para los apasionados del automovilismo español.

PREGUNTA: No quiero que comiences diciendo que acabas con mal sabor de boca. Enhorabuena, Pepe, vaya carrera.

RESPUESTA: La parte más bonita: liderar. Mi primera vuelta liderada en el campeonato y que además sean cuatro y en casa… Es todo un honor. Una experiencia única poder correr aquí, con toda la afición, más de 30.000 personas que han venido aquí este fin de semana para vernos a nosotros y disfrutar de la carrera de Fórmula E. Espero que lo hayan hecho, yo he disfrutado mucho el fin de semana. No me voy tan contento como me gustaría ni con un trofeo, pero lo que más me importa es darles las gracias y veremos qué tal la siguiente.

P: ¿Cómo vivió el final de la carrera? Usted subiendo a los puntos, Dan (Ticktum) luchando por el podio…

R: Mi parte de la carrera, sobre todo al final, he llegado a Dennis y a Müller, que estaban en una situación similar de energía. Era complicado adelantarlos. Una pena, me ha faltado una vuelta o llegar una vuelta antes quizá, forzar ese adelantamiento, pero tampoco quería tomar demasiados riesgos, jugarme un toque o una penalización. Así que, algunas cosas que me hubiese gustado cambiar, pero un buen final de carrera, seguro.

P: ¿Y el ambiente? Ha rugido el Jarama.

R: Como piloto, cuando ves un sold out, te gusta que haya más gente, pero ha sido muy especial ver a tanta gente aquí. El Jarama se ha convertido en una carrera en un circuito que forma parte de la historia del campeonato. Además, hoy, como español, corriendo con un equipo español, en un circuito español, en un campeonato fundado por españoles, Su Majestad el Rey… No podría estar más contento y orgulloso de todo lo que ha envuelto al fin de semana.

P: ¿Cómo ha sido el encuentro con el Rey? ¿Se han emocionado sus padres?

R: Sin palabras. Que el Rey haga una primera aparición y lo primero que ha hecho ha sido venir aquí al box… Es una experiencia que recordaré toda mi vida, seguro.