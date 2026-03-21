Entrevista OKDIARIO

Pepe Martí: «No me convierto al madridismo, pero espero que me inviten a un partido al Bernabéu»

El piloto español descarta hacerse del Real Madrid al ofrecerle este periódico la posibilidad en el caso de que gane el año que viene el ePrix de Fórmula E en el circuito del Jarama

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Pepe Martí, en la entrevista con OKDIARIO.

Pepe Martí atendió a OKDIARIO tras la primera carrera de la historia de la Fórmula E en Madrid. El piloto español fue noveno, un gran resultado, y este periódico le ofreció la oportunidad de convertirse al madridismo el año que viene en caso de victoria. El catalán es seguidor del Barcelona y rechaza la propuesta, pero espera que el Real Madrid le invite al Santiago Bernabéu para disfrutar de algún partido en el estadio blanco.

«Hala…», fue su primera impresión a la propuesta. «Iré a un partido, el primero que haya después de esa hipotética victoria», asegura. Pepe Martí agradece a Raúl Asencio su apoyo durante todo el fin de semana: «Le he conocido y es un 10 de persona. Me ha caído muy bien, ha estado aquí los dos días y viendo la carrera».

«No me convierto al madridismo aún, pero es muy guay poder compartir este deporte con otros deportistas. Espero que algún día cuando vaya a Madrid también me inviten al Bernabéu y también pueda vivir un partido de ellos desde cerca», sentencia el piloto de Cupra-Kiro.

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