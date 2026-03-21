Pepe Martí: «No me convierto al madridismo, pero espero que me inviten a un partido al Bernabéu»

Pepe Martí atendió a OKDIARIO tras la primera carrera de la historia de la Fórmula E en Madrid. El piloto español fue noveno, un gran resultado, y este periódico le ofreció la oportunidad de convertirse al madridismo el año que viene en caso de victoria. El catalán es seguidor del Barcelona y rechaza la propuesta, pero espera que el Real Madrid le invite al Santiago Bernabéu para disfrutar de algún partido en el estadio blanco.

«Hala…», fue su primera impresión a la propuesta. «Iré a un partido, el primero que haya después de esa hipotética victoria», asegura. Pepe Martí agradece a Raúl Asencio su apoyo durante todo el fin de semana: «Le he conocido y es un 10 de persona. Me ha caído muy bien, ha estado aquí los dos días y viendo la carrera».

«No me convierto al madridismo aún, pero es muy guay poder compartir este deporte con otros deportistas. Espero que algún día cuando vaya a Madrid también me inviten al Bernabéu y también pueda vivir un partido de ellos desde cerca», sentencia el piloto de Cupra-Kiro.