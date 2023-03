El peligro de sabotaje que corre Fernando Alonso con Mercedes

Fernando Alonso vuela alto con su nuevo Aston Martin, tanto que ya empieza a despertar recelos entre sus rivales en el Mundial de Fórmula 1. Y no solo eso, también han surgido ya las primeras consecuencias respecto a lo que puede ocurrir con Mercedes, el fabricante que le suministra los motores. Los coches verdes fueron más rápidos que los de la propia escudería alemana en el Gran Premio de Bahrein y eso puede provocar ajustes indeseados…

Ha sido Antonio Lobato, gran conocedor de lo que se cuece dentro de la Fórmula 1 y muy cercano a Fernando Alonso, quien ha alertado del peligro que acecha al piloto español. El periodista ha recordado que no es la primera vez que se da una situación así en la Fórmula 1 y que normalmente suele traer consecuencias negativas

«Cuando eso ocurre (un equipo cliente superando a un equipo fabricante de motores) suele haber problemas. No digo que les vayan a fastidiar. No les van a dar nada que no esté a la altura. Eso no puede ocurrir, pero puede que les pueden dar un motorcillo que vaya un poquitín peor», alertó Lobato en SoyMotor.com.

En la primera carrera del Mundial, disputada en el circuito de Bahrein, Fernando Alonso logró subir al podio al finalizar tercero solo por detrás de los coches de Red Bull. Durante la carrera, el español se dio el gustazo de protagonizar un espectacular adelantamiento sobre Lewis Hamilton que reafirmó el poderío de Aston Martin.

El segundo episodio del campeonato se disputará el próximo fin de semana en el circuito de Jeddah. Se trata del Gran Premio de Arabia Saudí, un reto que en la escudería británica afrontan como la posibilidad de consagrarse en la lucha con los mejores y aumentar aún más la ilusión de la afición española, disparada tras lo ocurrido en Bahrein.