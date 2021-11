Susto de Pedro Acosta. El reciente campeón del mundo de Moto3 y una de las mayores promesas del motociclismo español se ha desplomado tras marearse en la recepción con el presidente de Murcia, Fernando López Miras. Diez minutos después ha vuelto a la sala para decir que tantas cámaras lo han presionado.

«No tenía en la cabeza que fuese un evento tan serio», afirmó Pedro Acosta, que pasó la noche con fiebre pero decidió no cancelar la recepción. El campeón del mundo de Moto3 se ha desplomado nada más empezar a hablar y durante un par de minutos ha sido atendido cuando estaba tendido en el suelo, tras lo que la reanimación han proseguido en otro salón del palacio de San Esteban, sede de la presidencia del Gobierno, y pasados unos diez minutos ya estaba ante el micrófono.

«Esto no solo es mío, sino de todos los murcianos, cuyo apoyo he sentido» ha sido lo único que le ha dado tiempo a decir antes de sufrir la bajada de tensión que le ha hecho perder la verticalidad pese a ser sujetado por López Miras, quien estaba a su lado. «Estamos de vuelta», ha dicho al regresar saludando mientras recibía el aplauso de los presentes. «Quiero dar las gracias a todos los murcianos y esto que hemos conseguido es de ellos, de la gente que nos ha apoyado, como los que gestionan los circuitos en los que entreno. Sin ellos, esto no hubiera sido posible», ha apuntado acompañado de su padre y de su representante, Albert Valera.