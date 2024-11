Pau Torres es baja por lesión y abandona la concentración de España

Pau Torres no seguirá en la concentración de la selección española por lesión. El defensa internacional causa baja y no viajará con el equipo para los partidos ante Dinamarca y Suiza de la Liga de Naciones. El jugador del Aston Villa llegó con molestias musculares de su encuentro frente al Liverpool y tras las pruebas realizadas por los Servicios Médicos de la Federación se estima que no va a llegar a tiempo para la disputa de los dos últimos compromisos internacionales del año y de esta forma se evita correr cualquier tipo de riesgo. Hay que recordar que ya no se entrenó junto al resto de sus compañeros este martes.

Ahora, Luis de la Fuente deberá decidir si cita o no a algún jugador por Pau Torres. El primero en todas las quinielas es Íñigo Martínez, que ya fue una sorpresa que no entrara en la convocatoria que Luis de la Fuente ofreció el pasado viernes. El central del Barcelona está a un gran nivel.

Esta es la segunda ausencia por lesión que ha tenido la selección española en esta concentración. La primera fue Lamine Yamal, que ni siquiera llegó a viajar a Madrid. El atacante se quedó en Barcelona después de que su club comunicase «una lesión de grado 1 de la sindesmosis del tobillo derecho» que le mantendrá «entre dos y tres semanas» de baja.