Los otros campeones del mundo: el equipo que acercó a España a sus héroes

Hay títulos que levantan los futbolistas y otros que se ganan lejos del césped, donde no hay focos, medallas ni fotografías para el recuerdo. Mientras millones de españoles vibraban con cada paso de la Selección hacia la segunda estrella, hubo un grupo de personas que trabajó desde la sombra para que todo un país pudiera sentir que estaba un poco más cerca de sus campeones. Porque el Mundial no sólo lo ganó el equipo de Luis de la Fuente. También lo ganó un departamento de comunicación que volvió a demostrar por qué es uno de los grandes pilares de la Real Federación Española de Fútbol.

Al frente de ese engranaje estuvieron Ladis García y Diego Miguel. Dos personas que entendieron desde el primer día que informar también es una forma de competir. Siempre disponibles, siempre encontrando una solución, siempre facilitando el trabajo de los periodistas incluso en los momentos de mayor presión del torneo. Cuando todo parecía imposible por horarios, desplazamientos o exigencias de la FIFA, ellos encontraban la manera de que el trabajo saliera adelante.

Mucho más que entrevistas y ruedas de prensa

Pero sería injusto reducir ese éxito únicamente a dos nombres. Detrás de ellos apareció un equipo que funcionó como un reloj durante más de un mes. Luis Bermejo, Beatriz Gas, Álex Benito y, por supuesto, Paloma Antoranz fueron parte imprescindible de una maquinaria que nunca dejó de trabajar para que la información fluyera. Hay muchos más, que hacen todo más fácil.

Los números hablan por sí solos. Desde el inicio del Mundial se gestionaron 215 entrevistas individuales, 205 entrevistas flash tras los partidos antes de la final y 32 ruedas de prensa, de las cuales 18 fueron oficiales de la FIFA y otras 14 organizadas por la propia Federación. Una producción informativa gigantesca que permitió que la selección estuviera mucho más cerca de los aficionados españoles pese a encontrarse a miles de kilómetros de casa.

El puente entre la Selección y todo un país

También merece un reconocimiento especial el trabajo de Marisa González y Nuria Bravo. Siempre pendientes de acercar al presidente Rafael Louzán a los medios de comunicación, entendiendo que el presidente también debía ser una voz cercana durante una cita tan importante. Su labor permitió explicar decisiones, transmitir mensajes y ofrecer la visión institucional de una Federación que vivía uno de los momentos más importantes de su historia.

Porque, al final, los periodistas sólo pudieron contar lo que ocurría en Chattanooga, Atlanta, Guadalajara, Los Ángeles, Dallas o Nueva Jersey gracias al trabajo silencioso de quienes estaban al otro lado organizándolo absolutamente todo.

Y quizá ahí esté la mayor grandeza de este equipo. No buscaron protagonismo. Nunca quisieron ser noticia. Sólo hicieron su trabajo. Gente normal haciendo cosas normales… extraordinariamente bien. Personas que entendieron que facilitar el acceso a la información también era una manera de defender a la selección.

España recordará para siempre el gol de Ferran Torres, las paradas de Unai Simón, la jerarquía de Rodri o la magia de Lamine Yamal. Pero detrás de cada fotografía, de cada entrevista, de cada rueda de prensa y de cada historia que llegó a los hogares españoles hubo un grupo de profesionales que trabajó sin descanso para que millones de personas sintieran que estaban un poco más cerca de sus héroes. Y ese también es un Mundial que merece ser contado.