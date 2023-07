Otro triunfo de Pello Bilbao: renovado tras su histórica victoria en el Tour de Francia

El equipo Bahrain Victorious ha anunciado este martes la renovación de Pello Bilbao. A sus 33 años, el ciclista vasco ha ampliado su contrato hasta 2026. La noticia llega un día después de conseguir una victoria histórica en la etapa del martes del Tour de Francia. Pello hizo historia al acabar una sequía de cinco años (desde 2018) sin que un español ganara una etapa de la ronda gala.

«Estoy encantado de renovar mi contrato con el Team Bahrain Victorious. En los últimos años, me he sentido parte de esta familia. Estoy en un lugar donde recibo todo el apoyo de mis compañeros de equipo y personal, y espero contribuir a los éxitos futuros del equipo», valoró Bilbao este miércoles en el comunicado que anunciaba su renovación.

El director general del equipo, Milan Erzen, se mostró «encantado» de que el vasco amplíe su contrato por su «dedicación y desempeño» excepcional y espera ver su «crecimiento y éxito» en los próximos años. «La experiencia y las cualidades de liderazgo de Pello han sido una parte importante de nuestros logros. Estamos orgullosos de tenerlo como parte de nuestra familia», recalcó.

El ciclista vizcaíno, profesional desde 2011, lleva en la plantilla del equipo asiático desde 2020 y en su palmarés figuran dos etapas en el Giro de Italia, en el que ha acabado en quinta posición en dos ocasiones en 2020 y 2022, y un triunfo el Tour de Francia, donde terminó noveno en 2021, posición que podría superar este año, ya que marcha quinto de la general actualmente.

📣 We're thrilled to announce the contract extension of @PelloBilbao1990 until 2026!#RideAsOne

🔗 https://t.co/oW4tC1L1yS pic.twitter.com/1JSoMI7GWX

— Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) July 12, 2023