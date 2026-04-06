Es oficial: se confirma que la F1 se podrá ver gratis en España en la TDT

Tras la desaparición de la TDT, DAZN no tiene competidor alguno en streaming de deporte. El fútbol es su punto fuerte, pero las competiciones de motor empiezan a ganar peso con los derechos de la Fórmula 1 y la MotoGP.

Aunque no por mucho tiempo, la Televisión Digital Terrestre pretende recuperar una de las competiciones estrella; la Fórmula 1 y la MotoGP van a regresar a la TDT en abierto totalmente gratis, aunque hay que leer la letra pequeña.

No ha habido sorpresas un año más con la cobertura de la Fórmula 1 y la MotoGP. DAZN tiene los derechos en exclusiva, pero la TDT ofrecerá algunas de las carreras más esperadas del año.

No será necesario ser cliente de DAZN ni de otras OTT de operadoras como Movistar o Vodafone con acuerdos para emitir los canales DAZN F1 y DAZN MotoGP. La F1 y la MotoGP regresan gratis a la TDT durante esta temporada con las carreras que se disputen en España.

Esta temporada estará llena de emisiones en directo. Además, Madrid se suma a la Fórmula 1 con el nuevo circuito que se estrenará en unos meses. Esto significa una semana más de F1 gratis para los aficionados.

Mediaset ha sido la encargada una vez más de cerrar el acuerdo de emisión con DAZN y MotoGP Sports Entertainment Group. La TDT ofrecerá hasta cinco fines de semana de carreras de Fórmula 1 y MotoGP.

No había dudas de que Mediaset lucharía por conseguir los derechos de emisión de las carreras disputadas en España; finalmente, se ha confirmado. La F1 tendrá una cita en Montmeló y Madrid, mientras que MotoGP lo hará con tres fechas en Cheste, Jerez y repite Montmeló.

El calendario de la Fórmula 1 gratis en la TDT incluye las prácticas, clasificación y carrera de dos fechas:

Gran Premio de Barcelona en Montmeló: 12-14 de junio.

Gran Premio de España en Madrid: 11-13 de septiembre.

La MotoGP se adelanta con tres fechas en España, también con cobertura total en la TDT con prácticas, clasificación y la carrera del domingo:

Gran Premio de España en Jerez: 24-26 de abril.

Gran Premio de Cataluña en Montmeló: 15-17 de mayo.

Gran Premio de la Comunitat Valenciana en Cheste: 27-29 de noviembre.

La TDT podría no ser la única plataforma en abierto que ofrecerá todos los Gran Premio que se disputan en España.

DAZN aún no ha confirmado las primeras fechas, pero repetiría la modalidad gratuita, ofreciendo las carreras sin coste a todos los usuarios que se registren, al igual que el año pasado.