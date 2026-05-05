Oficial: el Athletic anuncia a Edin Terzic como nuevo entrenador

El Athletic Club ha anunciado el fichaje de Edin Terzic como nuevo entrenador. El conjunto bilbaíno y el técnico han alcanzado un acuerdo para que el alemán sea el entrenador del primer equipo a partir de la próxima temporada. Terzic, ex del Borussia Dortmund, firma un contrato para las dos próximas campañas, hasta el 30 de junio de 2028, según informó el club vasco este martes en un comunicado.

Edin Terzic, de 43 años, ha sido entrenador del Borussia Dortmund en dos etapas, en las que ganó la Copa de Alemania en 2021 y rozó el título de la Bundesliga en 2023. En 2024 alcanzó la final de la Champions League, en la que cayó frente al Real Madrid por 2-0. Además, cuenta con experiencia dentro de la Academia y Dirección Deportiva del club de Westfalia. En su trayectoria, también cuenta con bagaje como entrenador asistente en el West Ham inglés y el Besiktas turco.

El Athletic Club confirmó que el técnico, que se convertirá en el segundo alemán en la historia en dirigir al club vasco tras Jupp Heynckes, será presentado de manera oficial una vez concluya la temporada, para la que restan cuatro partidos «muy importantes e ilusionantes». Así, la junta directiva presidida por Jon Uriarte ha desvelado el sustituto de Ernesto Valverde, que abandonará el club tras haberlo dirigido las últimas cuatro temporadas.

ℹ️ Edin Terzić será el entrenador del Athletic Club las dos próximas temporadas. — Athletic Club (@AthleticClub) May 5, 2026

Hace un mes, el Txingurri anunció que no seguiría el año que viene en el banquillo del Athletic Club. De esta manera, Valverde pondrá fin a su tercera etapa en el conjunto bilbaíno con una Copa del Rey bajo el brazo (2023-24). Terzic será su reemplazo e intentará continuar con el legado que ha dejado el técnico extremeño. El entrenador alemán estaba sin equipo después de abandonar el Borussia Dortmund en 2024 tras alcanzar la final de la Champions. Esta será su primera experiencia como entrenador fuera de Alemania.