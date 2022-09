Esteban Ocon ya se ve como el nuevo rey de Alpine después de que Fernando Alonso anunciase su marcha de la escudería francesa dirección Aston Martin de cara a la próxima temporada. Tras tres semanas de inactividad, la Fórmula 1 regresa a la acción siendo el Gran Premio de Italia el último en disputarse el pasado 11 de septiembre. La parrilla cambia de continente y ahora toca Asia donde habrá una carrera en China y otra en Japón. Este fin de semana será en Singapur y el piloto francés habló antes del comienzo de la decimoséptima cita del año.

El piloto de 26 años hizo alusión a Hamilton para compararse con su actual compañero de equipo:»Al final en los sábados es un 9-7 a favor de él (Alonso) en clasificaciones, pero tengo algunos puntos más en la general (66 del francés frente a los 59 del bicampeón del mundo). La temporada pasada, si hablamos de la clasificación, terminamos el curso empatados a 11. Si miro la carrera de Fernando, el único compañero de equipo a su nivel ha sido Lewis (Hamilton), todos los demás no lo han hecho mejor que yo».

«Personalmente, siento que estoy haciendo un buen trabajo, así que es un poco extraño a veces ver que en el exterior lo perciben de una manera diferente», añadió Ocon, donde se aprecia una clara reivindicación de sus actuaciones durante esta temporada. Respecto al año pasado, Fernando Alonso quedó por delante del francés por una diferencia de siete puntos. El asturiano fue décimo del Mundial con 81 puntos por los 74 de su compañero.

Pero la crecida de Ocon no quedó ahí y habló para el portal Motorsport.com haciendo una declaración que no deja indiferente a nadie sobre el aprendizaje recibido por parte de Alonso:»A los que dicen si he aprendido de Fernando, les respondo que sí, pero espero que él también haya podido aprender algo de mí».