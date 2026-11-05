Las nuevas Samba con las que Adidas revoluciona la moda este otoño: precio, detalles, colores…

Adidas ha encontrado una nueva fórmula para mantener sus míticas Samba entre las zapatillas más deseadas de la temporada. La marca alemana vuelve a apostar por uno de sus modelos más reconocibles, pero esta vez lo hace de la mano de Molly-Mae Hague, influencer y empresaria británica que ha diseñado una nueva versión pensada especialmente para los meses de otoño e invierno. Este modelo utiliza su nombre y promete convertirse en uno de los lanzamientos más destacados de la temporada.

Después del éxito de su primera colaboración, la creadora de contenido vuelve a unir fuerzas con Adidas Originals para presentar unas zapatillas que apuestan por la elegancia de los tonos neutros, una combinación de materiales y un detalle que las diferencia de las Samba tradicionales, los cordones dobles. La nueva propuesta abandona los colores más llamativos de su anterior colección para dar paso a una estética mucho más discreta y versátil. El gris pizarra es el gran protagonista de un diseño que encaja perfectamente con las tendencias de moda de esta temporada.

A primera vista, las Molly-Mae Samba Slate mantienen la silueta clásica que ha convertido a este modelo en un auténtico fenómeno internacional. Sin embargo, incorporan diferentes detalles que les aportan una personalidad propia. El empeine presenta un acabado textil gris jaspeado, acompañado de refuerzos de ante en un tono gris más uniforme en la puntera y el talón. Las tres bandas laterales características de Adidas aparecen en color blanco roto, creando un contraste suave que aporta luminosidad al conjunto.

Las Adidas Molly-Mae Samba Slate

Uno de sus elementos más llamativos está en los cordones. Al igual que sucedía con algunos diseños de su primera colección, estas zapatillas incorporan dos juegos de cordones, uno gris y otro blanco roto, que se entrelazan a través de los mismos ojales. El resultado es un acabado diferente que añade volumen y personalidad sin perder la esencia minimalista del modelo. La parte inferior conserva otra de las señas de identidad de las Samba, que es su clásica suela de goma en color miel. Esta combinación de gris, blanco roto y marrón convierte a las nuevas zapatillas en una alternativa especialmente fácil de combinar.

Las Samba Slate funcionan especialmente bien con vaqueros rectos, pantalones anchos, prendas de punto, abrigos largos y chaquetas deportivas. También pueden combinarse con conjuntos monocromáticos en gris, negro o beige, siguiendo esa tendencia de los estilismos minimalistas que continúa ganando protagonismo. La colaboración demuestra que no siempre es necesario apostar por colores llamativos para renovar un clásico. En esta ocasión, Adidas ha preferido jugar con las texturas y los pequeños detalles para conseguir un diseño diferente.

Las nuevas Adidas Molly-Mae Samba Slate llegaron al mercado el pasado 23 de octubre de 2026, tanto a través de la página web y las tiendas oficiales de Adidas como en distribuidores seleccionados. En España, su precio de lanzamiento es de 130 euros. Se trata de una edición limitada que forma parte del segundo capítulo de la colaboración entre Molly-Mae y Adidas Originals. Una silueta histórica que sigue reinventándose para conquistar a los que buscan unas zapatillas cómodas, versátiles y con un diseño capaz de marcar tendencia.