Las nuevas adidas Samba causan furor incluso antes de su lanzamiento: se las considera «las zapatillas del año»

Las nuevas adidas Samba OG SFTM-010 se perfilan como uno de los lanzamientos más llamativos de adidas y ya han sido calificadas como “las zapatillas del año”. Las zapatillas se han convertido en protagonistas indiscutibles de la moda urbana, y las nuevas tendencias demuestran que la originalidad ya no está reñida con la comodidad.

Entre diseños retro, combinaciones de colores inesperadas y detalles que recuperan la estética deportiva de otras décadas, los modelos clásicos vuelven a ocupar un lugar destacado en los looks cotidianos. Las adidas Samba OG SFTM-010 destacan por su capacidad para reinterpretar una silueta histórica con una propuesta actual. Su diseño reconocible, sus materiales de calidad y su estética versátil las convierten en una alternativa para quienes buscan un calzado con personalidad, capaz de acompañar diferentes estilos sin renunciar al confort.

Las nuevas adidas Samba: las zapatillas del año

City Magazine asegura que la colaboración entre el gigante deportivo y la marca australiana Song for the Mute rápidamente atrajo la atención del mundo de la moda. Algunos incluso las declararon «zapatillas del año».

La tendencia de las zapatillas originales responde a una forma de vestir en la que los accesorios y el calzado adquieren cada vez más protagonismo. Las adidas Samba OG SFTM-010 encajan en esta búsqueda gracias a su combinación de inspiración vintage, detalles distintivos y una paleta cromática que equilibra los tonos clásicos con acentos más sofisticados. La combinación Core Black, Cream White y Gold Metallic aporta profundidad visual y permite que el calzado destaque sin resultar excesivo.

Además, su perfil bajo facilita la integración en conjuntos muy diferentes, desde vaqueros rectos y pantalones de traje hasta faldas midi y prendas deportivas. Así, las Samba mantienen su vínculo con la tradición del calzado deportivo y se adaptan a una moda urbana que valora tanto la funcionalidad como la autenticidad.

Las características de las adidas Samba OG SFTM-010

Una silueta reinterpretada para la moda actual

Las adidas Samba nacieron en la década de 1950 como un modelo deportivo y, con el paso del tiempo, evolucionaron hasta convertirse en un referente del estilo urbano.

Las Samba OG SFTM-010, disponibles por 130 euros, recuperan esa herencia mediante una silueta de perfil bajo que conserva los rasgos más reconocibles del diseño original. Su apariencia atemporal permite llevarlas temporada tras temporada, independientemente de los cambios en las tendencias.

Esta combinación de historia y actualidad explica parte de su atractivo entre quienes buscan unas zapatillas que no dependan exclusivamente de las modas pasajeras.

Empeine de cuero premium

El empeine de cuero prémium aporta al modelo un aspecto clásico y una textura característica. Este material contribuye a la apariencia refinada de las zapatillas y refuerza su conexión con el diseño tradicional de adidas.

Además, el cuero permite una adaptación progresiva al uso, aunque su comportamiento y mantenimiento dependen del acabado específico. Para conservar su aspecto, es importante limpiarlo con productos adecuados y evitar la exposición prolongada a la humedad o a fuentes intensas de calor.

Horma clásica y cierre de cordones

Las nuevas adidas Samba OG SFTM-010 presentan una horma clásica, pensada para conservar la forma característica de esta familia de zapatillas. El cierre de cordones permite regular la sujeción según las preferencias de cada persona y ajustar el calzado al pie.

Para elegir la talla adecuada, conviene probarlas con los calcetines que se utilizarán habitualmente y comprobar que los dedos tengan espacio suficiente. La comodidad también depende de la forma del pie y de las preferencias individuales, por lo que es recomendable valorar el ajuste antes de decidirse por un número concreto.

Suela de goma resistente

La suela de goma está preparada para acompañar las actividades cotidianas, desde los paseos urbanos hasta los planes informales. Su construcción refuerza el carácter práctico de las adidas Samba y mantiene la estética clásica del calzado deportivo.

El diseño también conecta con la historia del modelo y su relación con distintas disciplinas deportivas, incluido el skate. No obstante, para practicar una actividad concreta, es importante comprobar que el calzado se adapte a sus exigencias específicas.

Forro textil para el uso diario

El interior incorpora un forro textil que complementa la construcción del empeine de cuero. Este material contribuye al contacto interior con el pie y al confort durante el uso cotidiano.

Las tres bandas dentadas y el logotipo del trébol

Las tres bandas dentadas de las nuevas adidas Samba son uno de los elementos visuales más reconocibles de este modelo. Su disposición lateral aporta contraste y refuerza la identidad deportiva del modelo. A este detalle se suma el logotipo del trébol estampado en la lengüeta, un símbolo asociado al legado histórico de la marca.

Combinación de colores de las zapatillas del año

Uno de los aspectos más distintivos de este modelo es su combinación cromática. El negro, identificado como Core Black, aporta profundidad y facilita la combinación con prendas de distintos colores.

El tono Cream White introduce un contraste suave que conserva la estética clásica de las Samba, mientras que los detalles Gold Metallic añaden un toque luminoso y original.