Marcos Llorente sigue en la Eurocopa con España. De hecho, fue de los jugadores más activos en la prórroga que disputó la Selección frente a Suiza. Por su parte, Marco Asensio también está concentrado pero con el combinado olímpico que representará a nuestro país en los Juegos de Tokio. Mientras tanto, sus parejas disfrutan del verano juntas, pasando ahora unos días en Tulum.

Patricia Noarbe, más conocida como Paddy, y Sandra Garal ya estuvieron en México semanas atrás y han vuelto a disfrutar del Caribe mexicano con la también novia de futbolista Patricia Lázaro, pareja de Luis Milla, centrocampista del Granada. Todas ellas presumen y lucen cuerpazo en las paradisíacas playas de Tulum, desde donde suben la temperatura con sus posados en las redes.

«Ya en México celebrando», escribió Paddy refiriéndose al pase de España a semifinales de la Eurocopa. Una publicación en la que aparece en tres fotos con un ajustado y escotado vestido rojo con el que ha revolucionado a sus seguidores. No se queda atrás Sandra Garal, novia de Asensio, que ha subido un posado en bikini con una especie de pintura en su cuerpo, una foto que ha recibido piropos de todo tipo, incluido uno muy irónico de Asensio: «Las vistas no me terminan…».

Un viaje de lujo para estas WAGS, que se alojan en los mejores hoteles de la zona, tal y como ellas mismas publican en sus cuentas. La más conocida obviamente es Paddy, que tiene 192.000 seguidores y no para de crecer, pero le pisa los talones la novia del mallorquín del Real Madrid, una Sandra Garal que gracias a esos sugerentes posados que publica está ganando mucho tirón y ya tiene 191.000 ‘followers’.