Le Normand: «Lo voy a dar todo por España»

Robin Le Normand (1996, Pabu, Francia) va a estrenar su nuevo pasaporte español viajando con la Selección a la Liga de Naciones. El pasado 23 de mayo se podía leer lo siguiente en el BOE: «A propuesta de la Ministra de Justicia, en atención a las circunstancias excepcionales que concurren en don Robin Aime Robert Le Normand, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de mayo de 2023, vengo en conceder la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Robin Aime Robert Le Normand, con vecindad civil foral del País Vasco». Desde este momento ya era español y seleccionable.

El 2 de junio, Luis de la Fuente le incluyó en la convocatoria de 23 para disputar la fase final de la Liga de Naciones. El central de la Real Sociedad ha aterrizado en Las Rozas observando todo, tranquilo, con pocas ganas de meterse en ningún lío y explicando aquellas palabras que pronunció en noviembre de 2021, cuando aseguró que sólo quería jugar con Francia y que su familia le mataría si lo hacía con España.

Pregunta: ¿Cómo están siendo estas primeras horas con España?

Respuesta: Muy buenas. El primer día era un poco descubrir y tal, pero ya hemos entrenador bien y tengo muy buenas sensaciones.

P: ¿Qué es lo que más le ha sorprendido a su llegada?

R: El buen ambiente, la verdad. También sabía la calidad técnica de cada jugador, pero es que son increíbles.

P: ¿Hay alguno que le haya llamado más la atención?

R: Es un nivel general. Te enfrentas a ellos cada fin de semana, pero cuando se juntan los mejores el nivel sube. Impresiona.

P: ¿Han llegado ya las novatadas?

R: De momento no. No quiero preguntar, pero a lo mejor se les olvida (risas).

P: ¿Qué le pide Luis de la Fuente?

R: Me pide que sea yo mismo. Que sea el jugador que soy con la Real Sociedad y es lo que voy a hacer.

P: Su familia no le ha matado por jugar con España.

R: Ha sido un apoyo increíble. Cuando llegas con 18 años todavía no piensas que puedas jugar con España. Todo lo que me ha dado España, la Real Sociedad, San Sebastián y las llamadas del seleccionador y de la gente de la Federación, me lo hace todo más fácil y la decisión más coherente.

P: ¿Se arrepiente de haber dicho eso?

R: Son cosas que cuando eres más joven no piensas realmente. Luego, cuando me ha llamado la Federación y lo he comentado con mi familia, he sentido un apoyo increíble. Yo soy francés y estoy orgulloso de ser francés, pero hay que valorar donde me he formado, donde me han apoyado, donde me han hecho crecer y donde me he criado como hombre. Ocho años son una parte importante de tu vida y es donde realmente me siento bien.

P: ¿Le sorprendió la primera llamada de la Federación? ¿Cuánto tardó en decir que sí?

R: Claro que te sorprende. Estaba en uno de los mejores momentos de mi carrera y cuando estás en esos momentos quieres vivir esas competiciones internacionales. Cuando me llamaron no dudé tanto. Hablé con mi familia y mi representante y ellos me preguntaron qué es lo que quería hacer. No tuve dudas.

P: Ya se ha puesto la camiseta de la Selección. ¿Cómo se siente con ella?

R: Es un orgullo. Estoy muy orgulloso de llevar la camiseta por todo lo que me ha dado. España me ha dado mucho. Han hecho mucho a nivel de papeles y de apoyo para nacionalizarme.

P: ¿La espera se ha hecho larga?

R: Esto empieza en febrero. Tenía muchas ganas. Crees que se va a hacer, pero hay que respetar los trámites. Al final se hizo y es lo importante.

P: ¿Qué le diría a la afición que piensa que usted o Laporte juegan con España porque no les quiere Francia?

R: Lo importante es dejarlo todo por la camiseta, eso es lo importante. La afición tiene que estar orgullosa de los jugadores que defienden al país. Yo lo voy a dar todo y quiere devolver la oportunidad que me han dado de representar a un país como España, campeón del mundo y de Europa. No me lo podía imaginar.

P: ¿Cómo le sentaron las palabras de Deschamps?

R: Se estaba fijando en mí, pero la confianza donde se notó desde el primer minuto fue con España. Por eso fue más fácil y coherente hacer lo que he hecho.

P: Están a dos partidos de poner punto final a 11 años de sequía en cuanto a los títulos. ¿Se siente preparados?

R: Quedan dos partidos para ser campeones. Es mucho, pero ya hemos hecho un buen camino. Quedan los dos pasos más difíciles, pero si no tenemos la idea de ir para ganar es mejor no ir. Hay que traer este título.

P: ¿Han estudiado ya a Italia?

R: Es un equipo que está en transición. Le ha costado en las últimas clasificaciones, pero ha ganado cuatro Mundiales. Será complicado. Defienden muy bien y en transición son muy buenos. Va a ser difícil, pero hay que tener confianza en nuestra calidad.

P: ¿Afecta lo que se dice fuera de esta España?

R: Llevo muy poco tiempo, pero estoy seguro de que forma parte de nuestro trabajo. Cuando ganas todo va bien y cuando pierdes todo mal. El fútbol es más complejo que esto, hay que dar tiempo a un grupo que tiene que vivir y crecer juntos para que salgan cosas bonitas. Hay que estar tranquilos y calidad.

P: Renovó hasta 2026. ¿El aficionado de la Real Sociedad puede estar tranquilo con que usted no se mueve de allí?

P: Puede estar tranquilo. La Champions ha sido un paso importante y estoy muy feliz. Ellos han sido parte importante para llegar aquí. Lo que quiero es disfrutar.

P: ¿Cuánta culpa tiene la Real de que hoy usted esté aquí?

R: Lo primero tengo que agradecer a mi familia, pero también a mi segunda familia, que son ellos. He vivido momentos malos, pero siempre han estado detrás de mí exigiéndome. La verdad es que me han hecho crecer como persona y me han inculcado valores como respeto, humildad, trabajo y sacrificio. Se lo quiere agradecer a toda la ciudad y a toda la afición. También a Imanol, que tras ocho años, no sé donde iremos, pero es gracias a él que esté aquí.