Nico Williams nunca dio el sí al Barcelona

Nico Williams se convirtió en el objetivo prioritario y número 1 del Barcelona en el mercado de fichajes de verano. Joan Laporta lo intentó hasta última hora, pero la delicadísima situación financiera no le permitió acometer el fichaje. Muchas informaciones apuntaban a que el jugador español le dio el ‘sí’ al conjunto azulgrana, pero la realidad es que no hubo -ni ha habido- ningún compromiso verbal ni por escrito con el conjunto azulgrana, tal y como lo desveló Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones en su espacio de exclusivas.

«Una fuente importante del Barcelona me contó cómo fue lo de Nico Williams, que no es como se ha contado. Desde el Barça me dicen que el jugador de Pamplona no llegó a dar nunca el sí al Barcelona. Me dicen que quería ir al Barcelona, aunque su equipo de toda la vida es el Real Madrid, pero entre su familia, el entorno del Athletic y desde la directiva le dijeron que cómo se iba a ir cuando iban a jugar la Europa League, él decidió retrasar un año su llegada al Barcelona. La intención del jugador, o lo que le dijo a la cúpula del Barça, es que llegaría la temporada que viene a Can Barça», dijo el director de OKDIARIO desde el sillón de las exclusivas de El Chiringuito de Jugones agregando que la cláusula 62 millones se actualiza con el IPC.

El Barcelona puso sus ojos en Nico Williams. De hecho, desde la prensa catalana se informaba que el Barcelona tenía el sí del jugador. Todo ello durante la celebración de la Eurocopa y que a la postre acabó España alzándose con el título. Todas estas informaciones no gustaron nada al Athletic Club, pues a la vista está que no había nada real y que el pequeño de los Williams acabó quedándose en el club de su vida una temporada más.

«Muchas veces se puso en duda mi intención de quedarme aquí. Pero siempre he recibido mensajes positivos. Se ha demostrado también que quiero al Athletic con toda mi alma, aunque he tenido muchas ofertas sobre la mesa», explicó el futbolista español nada más cerrarse el mercado de fichajes.

Nico Williams decidirá su futuro en 2025

Nico Williams le dio un portazo al Barcelona este verano. El joven extremo tomó la decisión de seguir una temporada más en Bilbao y tomar una decisión en torno a su futuro en 2025. Y es Joan Laporta el que no se ha olvidado de él. Para el máximo mandatario culé el fichaje del menor de los Williams es casi una cuestión de estado, porque Laporta cree que con la pareja Nico Williams-Lamine Yamal podrá competir en lo deportivo y en lo mediático con los grandes trasatlánticos europeos.

Y para ello, Laporta es sabedor que para fichar a Nico Williams en 2025 primero debe vender a alguno de sus jugadores más cotizados y el que prefiere el mandatario que salga es el brasileño Raphinha, que se ha convertido en una de las sensaciones del equipo de Hansi Flick en este inicio de temporada.