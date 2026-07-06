Ni Skechers ni Adidas: las zapatillas más recomendadas por los podólogos son de una marca que muchos todavía no conocen

Cuando se habla de zapatillas cómodas para caminar, correr o pasar muchas horas de pie, la mayoría piensa automáticamente en marcas tan populares como Skechers, Adidas o Nike. Sin embargo, desde hace algunos años una firma que hasta hace poco era prácticamente desconocida para el gran público está ganando protagonismo entre corredores, profesionales sanitarios y especialistas en salud del pie. Se trata de Hoka, una marca nacida en el mundo del trail running que ha conseguido hacerse un hueco gracias a la comodidad, la amortiguación y la estabilidad.

Aunque durante mucho tiempo fue una opción habitual únicamente entre deportistas experimentados, cada vez son más los podólogos que recomiendan algunos de sus modelos para personas que buscan reducir el impacto al caminar, aliviar molestias articulares o simplemente disfrutar de una mayor comodidad durante el día. El crecimiento de Hoka no se debe únicamente a que esté de moda, que también. Buena parte de su éxito está relacionado con la forma en la que están diseñadas sus zapatillas. La mayoría de sus modelos cuentan con una entresuela más gruesa de lo habitual, pensada para absorber mejor el impacto de cada pisada sin que el calzado resulte excesivamente pesado.

Las zapatillas Hoka están de moda

A eso se suma la tecnología Meta-Rocker, una suela con una ligera curvatura que ayuda a que el pie avance de forma más natural al caminar. Según explican diferentes podólogos en medios especializados, estas características pueden ayudar a reducir la presión sobre las articulaciones y aportar un mayor confort a personas con molestias en los talones, las rodillas o incluso la zona lumbar. Además, varios modelos de Hoka cuentan con el Sello de Aceptación de la American Podiatric Medical Association (APMA), un reconocimiento que reciben los productos que cumplen determinados criterios relacionados con la salud del pie.

Entre las zapatillas que más suelen recomendar los especialistas destaca la familia Clifton, una de las más populares de la marca por ofrecer un buen equilibrio entre amortiguación, ligereza y comodidad. Es una opción habitual para caminar a diario, hacer ejercicio o simplemente para quienes buscan un calzado cómodo durante muchas horas. Otro de los modelos más conocidos es la Bondi, que destaca por incorporar una amortiguación aún mayor y que suele aparecer entre las recomendaciones para personas que permanecen de pie durante toda la jornada laboral. También está la Arahi, pensada para los que necesitan un poco más de estabilidad al caminar, y la Transport, una zapatilla diseñada para el día a día que también ha recibido el reconocimiento de la APMA por sus cualidades.

La popularidad de Hoka está avalada por profesionales y usuarios que aseguran haber notado una mejora en la comodidad al cambiar de marca. En los últimos meses han aparecido numerosas publicaciones en las que podólogos explican por qué estas zapatillas pueden ser una buena opción para determinados perfiles, especialmente para aquellos que buscan reducir el impacto al caminar o aliviar pequeñas molestias provocadas por largas jornadas de pie. Eso sí, todos coinciden en un aspecto importante, y es que ninguna zapatilla sirve igual para todo el mundo y la elección siempre debe adaptarse a las características de cada persona.