¡El Nápoles podría destituir a su entrenador antes del partido ante el Barcelona!

El Barcelona se juega el partido más importante de la temporada esta semana ante el Nápoles en la eliminatoria de octavos de final de Champions League, el único torneo donde están realmente vivos tras caer en la Supercopa de España y Copa del Rey y quedarse tan alejado del liderato del Real Madrid. Para beneficio culé, su situación deportiva está tan deteriorada como lo está también la de su rival italiano, en horas bajas y con la posibilidad de que su actual técnico Walter Mazzarri, no llegue al partido: el presidente partenopeo Aurelio Di Laurentiis se plantea seriamente su cese.

El Nápoles no pudo pasar del empate este fin de semana ante el Genoa y sigue viendo como los puestos de Champions League se complican más a falta de 14 partidos para el final de la temporada en la Serie A. Perdieron en la final de la Supercopa de Italia y cayeron antes en la Coppa Italia ante el Frosinone por un vergonzoso 4-0.

Desde diciembre hasta hoy, el Nápoles de Mazzarri ha perdido ante Inter de Milán (0-3), Juventus (1-0), Roma (2-0), Torino (3-0) y Milan (1-0) en Serie A, fue incapaz de plantar cara a ninguno de estos equipos. Solo ha ganado a Cagliari (2-1), Salernitana (2-1) y Verona (2-1) y logró empates ante Monza (0-0), Lazio (0-0) y Genoa (1-1). Son 11 puntos en sus últimos 30 partidos, 19 unidades que se le han ido al limbo y que comprometen seriamente el papel y lugar del técnico italiano en el banquillo del Diego Armando Maradona.

La imagen del equipo dista mucho de la que mostró el equipo la temporada, el flamante campeón de la Serie A en 2023, tras 33 años de sequía de títulos, ahora camina en media tabla y a 27 puntos del líder con un partido más jugado. Mazzarri, que lleva en el cargo desde noviembre tras sustituir a Rudi García tras un inicio también horrible, está en estos momentos en el ojo del huracán y desde Italia apuntan a la posibilidad de que Aurelio Di Laurentiis, decida poner punto y final a la etapa del italiano… ¡justo antes del trascendental partido ante el Barcelona!

«Llevo 23 años en la profesión y yo, cuando acudo a una conferencia de prensa antes trato de saber, a través de mi asesor de comunicación o habiéndolo leído o escuchado, qué han escrito o dicho ustedes y así vengo preparado para afrontar las preguntas que ustedes me harán», explicaba Mazzarri antes del empate ante el Genoa, consciente de la oleada de críticas que tiene encima: «Eso sí, las críticas, si llegan desde la tranquilidad, desde la sensatez, desde la lógica, las analizo y hasta reflexiono sobre ellas pues, a veces, pueden ayudarme a cambiar alguna cosa del equipo y mejorarlo. Pero si la crítica no tiene demasiado sentido, me río de ella y punto».

El Barcelona visita este próximo miércoles el Diego Armando Maradona con todo por decidir ante el Nápoles y con la incertidumbre de si Di Laurentiis dará un volantazo en el banquillo napolitano antes del partido. El efecto sería completamente inesperado, tanto por quién sería su relevo con tan pocas horas por delante –se llegó a hablar semanas atrás de José Mourinho– y por cómo podría afectar éste en el vestuario, posiblemente revitalizado y con ganas de reivindicarse tras meses de críticas en el partido más importante de la temporada para ellos.