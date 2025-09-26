Muere trágicamente Billy Vigar, ex canterano del Arsenal de 21 años

Conmoción y luto en el fútbol inglés. El ex jugador juvenil del Arsenal, Billy Vigar, ha fallecido trágicamente a los 21 años tras sufrir una «lesión cerebral significativa» durante un partido de fútbol de ligas inferiores en Inglaterra. Su muerte fue confirmada este jueves por su club, el Chichester City, que llora la prematura y repentina pérdida de su joven jugador.

Billy Vigar estuvo en coma inducido después de sufrir la lesión en un partido disputado el pasado sábado con el equipo inglés de liga no profesional. «El martes necesitó una operación para aumentar las posibilidades de recuperación. Aunque esto ayudó, la lesión resultó ser demasiado para él y falleció el jueves (25) por la mañana», afirmó su familia en un comunicado emitido a través de Chichester. «Su familia está devastada de que esto haya sucedido mientras jugaba el deporte que amaba», añaden.

Billy Vigar, quien también jugó a préstamo en el Derby County, se lesionó al inicio del partido en el campo de Wingate & Finchley FC. De acuerdo con distintas informaciones, el jugador sufrió la lesión al chocar con una pared al lado del campo. «Estamos devastados por escuchar que Billy Vigar ha fallecido», manifestó la Asociación de Fútbol de Inglaterra. «Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos, seres queridos y a todos en Chichester City FC en este momento increíblemente difícil», añaden.

Luto por Billy Vigar

La familia del Arsenal también lamenta su pérdida. «Todos en el Arsenal estamos devastados por la impactante noticia del fallecimiento del exjugador de la academia Billy Vigar. Todos nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos en este momento. Descansa en paz, Billy», escribió el club londinense en un comunicado.

El futbolista llegó a la cantera del Arsenal con solo 14 años tras brillar en su club natal, el Hove Rivervale FC. Sus buenos números con la camiseta gunner le valieron para conseguir una beca y un primer contrato con el club, aunque no llegara a dar el salto a la élite. Esa formación en un club tan importante le ayudó a seguir jugando al fútbol en su país, deporte que finalmente le ha costado la vida tras un accidente fortuito.