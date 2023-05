Muere en pleno partido una promesa del béisbol de 19 años

Luto en Estados Unidos. Conmoción y profundo dolor tras conocerse la muerte de un jugador de béisbol universitario. Ángel Mercado falleció aplastado en pleno partido por un dugout, la estructura en la que se encuentran los banquillose, que se derrumbó sobre él mientras trabajaba como voluntario en un parque de Pensilvania.

El latino y varios otros estaban trabajando en un refugio de madera en un parque de Harrisburg cuando la estructura se derrumbó, según el comunicado de su escuela, Central Penn College. «Como amigos que se han convertido en familia, estamos de luto por la pérdida desgarradora de uno de los nuestros, un joven atleta prometedor que perdió la vida sin sentido mientras ayudaba a otros a disfrutar del deporte que tanto amaba», dijo Linda Fedrizzi-Williams, escribió la presidenta.

The Central Penn Baseball Head Coach sat down with me in an exclusive interview to talk about his freshman infielder Angel Mercado-Ocasio, who died Tuesday night after a tragic accident. Mercado-Ocasio had just wrapped up his freshman year with the Knights earlier this month. pic.twitter.com/wC6b9bVt3Z

