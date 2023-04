Muere montando en bicicleta un campeón del mundo de MTB

El ciclismo italiano está de luto por la muerte de Dario Acquaroli, ex campeón mundial de mountain bike que falleció a los 47 años mientras circulaba con su bicicleta por una zona sin caminos en Camerata Cornello, Bergamo. La prensa italiana informó que Acquaroli, oriundo de San Giovanni Bianco y residente de San Pellegrino, se dirigía a almorzar con su hermana por la celebración de Pascuas.

Las hipótesis apuntan a que Acquaroli sufrió un infarto fulminante mientras rodaba en solitario. Poco después, su cuerpo fue hallado junto a su bicicleta por unos ciclistas que pidieron auxilio inmediato. Acquaroli fue asistido en el lugar por médicos llegados en helicóptero desde Como, pero no pudieron hacer nada por salvar su vida.

El ex ciclista, nacido el 10 de marzo de 1975, fue uno de los mejores representantes de Italia en mountain bike, especialidad en la que disputó 19 mundiales con el equipo azzurro entre las especialidades cross country y marathon. En su carrera, en la que compitió para los equipos Bianchi, Full-Dynamix y Sintesi Larm, acumuló dos títulos europeos (1992, 1993) y otros dos mundiales (1993 y 1996) además de cinco italianos (1992, 1993, 1996, 2000 y 2005).

Posteriormente ocupó el cargo de director deportivo en el Sintesis Larm y entró en el mundo laboral también dentro de la industria de la bicicleta incorporándose a la marca Vittoria. Actualmente era responsable de marketing de Merida Italia. En el año 2020 sorteó la Bianchi con la que ganó el mundial de 1996 para recaudar fondos dentro de la crisis por la pandemia de coronavirus.

We are shocked and saddened to mourn the unexpected death of the Italian, former MTB World and European Champion and great friend of us, Dario Acquaroli.

Our thoughts and prayers are with the family, friends, and his loved ones.

We will miss your smile dear friend! pic.twitter.com/uiqZRrUzQ4

