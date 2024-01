Muere misteriosamente con 29 años Shawn Barber, campeón del mundo atletismo

El pertiguista canadiense Shawn Barber, campeón mundial en Pekín 2015, falleció este jueves a los 29 años en su casa de Kingwood, en Texas (Estados Unidos), por motivos que aún se desconocen. Barber, que no competía desde 2020, se proclamó campeón del mundo en Pekín 2015 con solo 21 años gracias a un salto de 5.90 metros, una marca que no pudo repetir en 2016, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en los que fue décimo con una marca de 5.50 metros.

Ese mismo año, el 16 de enero de 2016, en una competición en Reno, el atleta canadiense llegó a alcanzar los seis metros, una marca que no volvería a conseguir en su corta carrera profesional. «Más que un atleta increíble, Shawn era una persona de tan buen corazón que siempre anteponía a los demás a sí mismo. Es trágico perder a una persona tan buena a una edad tan temprana», dijo su agente Paul Doyle a The Associated Press para informar de la noticia.

Barber también fue noticia en su día después de dar positivo por cocaína, aunque fue exonerado al demostrarse que consumió de manera involuntaria, pues pudo demostrar ante el tribunal que el positivo fue porque se acostó con una mujer que había consumido.

Barber también ganó una Diamond League en Zurich (Suiza) en 2015, los Juegos Panamericanos en Toronto (Canadá) el mismo año y cinco campeonatos nacionales de la NCAA entre 2013 y 2018. El canadiense comenzó destacando como saltador con pértiga en la Universidad de Akron , donde consiguió dos campeonatos consecutivos de la NCAA bajo techo en 2014 y 2015. También ganó la corona de la NCAA al aire libre en 2015, antes de llevarse el oro más tarde ese verano en los Juegos Panamericanos. En el mundo del atletismo lloran su prematura pérdida y tanto federaciones como deportistas expresan su pesar en las redes sociales, apoyando a la familia y a sus seres queridos en estos duros momentos. Por ejemplo, su universidad recordó a Barber como «un querido compañero de equipo y competidor».

