Muere José Manuel Díaz Novoa, leyenda del Sporting, a los 82 años

Luto en Gijón por el fallecimiento de José Manuel Díaz Novoa, un histórico del Sporting. El ex futbolista, ex entrenador y ex directivo del club asturiano murió este domingo a los 82 años, según informó la propia entidad en sus redes sociales. «Es un día muy triste para el sportinguismo», comienza diciendo el Sporting en el comunicado.

Nacido en Gijón el 1 de enero de 1944, Díaz Novoa fue el técnico que más partidos ha dirigido en la historia del Sporting, con un total de 284 encuentros oficiales, de los que 230 corresponden a Primera División, 38 a Copa del Rey, 10 a Copa de la Liga y 6 a Copa de la UEFA.

Bajo su dirección, el conjunto rojiblanco disputó en 1982 su segunda final de Copa del Rey de la historia y logró tres clasificaciones para la Copa de la UEFA, en las campañas 1979-1980, 1984-1985 y 1986-1987. Novoa también dirigió a lo largo de su carrera al Celta de Vigo, al Burgos, al Espanyol y al Málaga, además de sentarse en dos ocasiones en el banquillo de la selección de Asturias.

Mediante un comunicado, el club gijonés subrayó que Novoa deja un legado «insustituible» en la historia del Sporting, con especial huella en El Molinón y en la Escuela de Fútbol de Mareo. En la misma nota, la entidad trasladó sus condolencias a «familiares, amigos, ex compañeros y seres queridos» del que fuera entrenador y jugador rojiblanco.

«Es un día muy triste para el sportinguismo. Novoa, te echaremos mucho de menos. Eres una leyenda del Real Sporting de Gijón. Nos ayudaste a ser un club más grande. Nos enseñaste mucho. Te recordaremos siempre. Todo nuestro cariño para los familiares y seres queridos, y para todas las personas que compartieron años en el Club junto a Novoa. Descanse en paz», reza el comunicado.