Muere un entrenador de CrossFit de 28 años tras desvanecerse en una competición

El mundo del deporte está de luto tras confirmarse la muerte del atleta mexicano Mario Torruco, que perdió la vida después de sufrir un desvanecimiento durante una competición internacional de Fitness Funcional celebrada en Aruba. El deportista de 28 años se encontraba representando a México en el iF3 Masters World Championship 2026 cuando sufrió una grave emergencia médica que terminó teniendo el peor desenlace posible.

Su fallecimiento ha provocado una enorme conmoción entre sus familiares, amigos y compañeros de profesión. Mario Torruco participaba en el campeonato mundial, que se celebró entre el 23 y el 25 de octubre en Aruba. El atleta mexicano sufrió un desvanecimiento durante una de las primeras pruebas de la competición, concretamente en un ejercicio de resistencia que incluía un recorrido de aproximadamente dos kilómetros por la zona de las ruinas de Bushiribana. Según los testimonios de otros participantes, comenzó a encontrarse mal y terminó perdiendo el conocimiento cuando todavía se encontraba a unos 500 metros de la línea de meta.

La emergencia obligó a trasladarlo al Hospital Horacio Oduber donde permaneció ingresado debido a la gravedad de su estado. Según la información compartida por sus familiares, el deportista sufrió una deshidratación severa y desarrolló importantes complicaciones que afectaron al funcionamiento de órganos como el hígado y los riñones. Aunque inicialmente llegó a experimentar cierta mejoría, su situación médica empeoró posteriormente y tuvo que volver a ser hospitalizado. Finalmente, las complicaciones resultaron irreversibles y terminó perdiendo la vida.

Luto por Mario Torruco

La tragedia también ha estado rodeada de polémica por las circunstancias en las que se produjo el desvanecimiento. Diana Burrola, pareja sentimental del deportista, denunció públicamente que Mario no habría recibido asistencia inmediata por parte de la organización cuando cayó desplomado durante la prueba. Según su versión, fueron otros competidores quienes acudieron inicialmente a auxiliarlo. Estas declaraciones provocaron numerosas preguntas sobre los protocolos de seguridad y la asistencia sanitaria disponible durante el campeonato.

Sin embargo, desde la Federación Internacional de Fitness Funcional (iF3) se trasladó una versión diferente. Un representante del organismo aseguró que el evento contaba con personal médico, paramédicos y puntos de asistencia distribuidos por el recorrido. También afirmó que el deportista recibió atención en el lugar de los hechos, antes de ser trasladado en ambulancia al centro hospitalario. Por el momento, no se ha publicado un informe médico definitivo que permita establecer las causas exactas del fallecimiento ni determinar posibles responsabilidades.

La familia de Mario Torruco también ha tenido que afrontar importantes dificultades económicas durante estos días. Sus allegados pusieron en marcha una campaña de recaudación de fondos para hacer frente a los gastos hospitalarios, la estancia de sus familiares en Aruba y la posterior repatriación de sus restos a México. Amigos y compañeros del mundo del fitness también se han movilizado para colaborar con distintas iniciativas solidarias.