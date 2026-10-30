La peineta disimulada de Anselmi al ser preguntado por Eder Sarabia: «No me invita a ninguna reflexión»

Martín Anselmi ha incendiado las redes sociales con un polémico gesto antes de responder una pregunta sobre Eder Sarabia y su fichaje por el Espanyol. En la rueda de prensa previa al encuentro de este domingo frente al Valencia, el argentino ha sido preguntado por el nuevo trabajo del ex entrenador del club, que es el nuevo sustituto de Manolo González. Mientras escuchaba, ha realizado una posible peineta mientras se rascaba la cabeza y giraba el cuello, lo que su mano claramente visible.

El movimiento es sutil pero invita a pensar que lleva intención, ya que lo realiza de forma instantánea. Además, en su respuesta, admite que siente lástima por el despido: «La situación de Eder no me invita a una reflexión personal, sí me apena un poco por Manolo, porque quizás no haya podido darle continuidad a ese proyecto que supo ser exitoso con el Espanyol».

QUE HACE ANSELMI 🤣🤣🤣

Hay beef a Sarabia ?🤔 https://t.co/JOegI4GcSy — Jesús (@Jesusbm1822) October 30, 2026

La salida de Sarabia del banquillo del Elche fue especialmente llamativa, ya que dejó el club en mayo de forma voluntaria, alegando motivos personales. Su sustituto reflexiona sobre los tiempos necesarios para unirse a un nuevo equipo: «No sé cuanto es poco o cuanto es mucho, a la hora de descansar, la verdad que eso es muy personal, cada entrenador sabrá que pasa internamente en su situación y tomará cada uno sus decisiones».

El tono de la respuesta ha sido bastante serio, aunque Anselmi admite que el duelo directo con el bilbaíno no será sencillo: «Evidentemente tener a Eder de vuelta en la Liga es interesante, porque es un entrenador que seguramente le va a dar su sello y su impronta al Espanyol y nos va a invitar a nosotros a desafiarnos».

Anselmi confía en ganar a Eder Sarabia

Los dos equipos son rivales directos en la pelea por la salvación. Actualmente, el conjunto ilicitano está por delante en la clasificación, aunque solo con dos puntos de ventaja. El argentino espera llevarse el enfrentamiento: «Es un entrenador más al que deseo enfrentarme para poder seguir siendo mejor, o para poder mejorar».