Mourinho se cuela en la lista de candidatos a la selección de Brasil

El nombre de José Mourinho ha aparecido entre los candidatos para entrenar a Brasil. La pentacampeona del mundo se encuentra sin entrenador desde que destituyeran a Dorival Júnior tras la abultada derrota contra Argentina (4-1). Desde entonces, la selección brasileña se encuentra sin un capitán al frente. Ednaldo Rodrigues, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) sondea el mercado en busca de un reemplazo de cara a los próximos partidos de junio.

Brasil se medirá a Ecuador y Paraguay el 6 y el 9 de junio, respectivamente, en dos partidos claves para la clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Dos puntos separan a la canarinha de Ecuador, segunda clasificada con 23 puntos. Argentina, que ya tiene su billete para la cita mundialista tras ganar a Brasil, está en un nivel superior al resto de selecciones sudamericanas y ocupa el segundo puesto con siete puntos de ventaja sobre el segundo.

En los últimos años, la Albiceleste ha confirmado el sorpasso a su eterno rival que no gana para disgustos. Desde que Tite rescindió su contrato, la selección brasileña no da con el entrenador adecuado para darle la vuelta a la situación. En estos momentos, Brasil es cuarta empatada con Paraguay y Uruguay a 21 puntos y uno más que Colombia, sexta clasificada. La derrota con Argentina en el Clásico Sudamericano fue la gota que colmó el vaso y provocó la destitución de Dorival Júnior.

Carlo Ancelotti volvió a sonar como principal candidato para ocupar ese puesto. El nombre del técnico del Real Madrid salió a la palestra, igual que sonó en su día tras la marcha de Tite. Ednaldo Rodrigues sueña con el entrenador italiano desde hace tiempo, pero es un sueño casi imposible porque Ancelotti está feliz en el conjunto de la capital de España.

Mourinho se une a la lista

Desde Brasil apuntan varios nombres como candidatos a suplir a Dorival Júnior. André Rizek, periodista brasileño de Sportv, aseguró que Mourinho se ha unido a la lista de candidatos que manejan en la CBF para dirigir a Brasil: «El nombre principal es Jorge Jesus, pero además de él: Abel Ferreira, Carlo Ancelotti, y la nueva incorporación es José Mourinho».

El portugués se encuentra actualmente dirigiendo al Fenerbahce desde el 2 de junio de 2024. Ahora, el nombre de The Special One aparece en el cuarteto de candidatos para entrenar a la selección brasileña en el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá en verano de 2026. Desde que eliminaran a Brasil en Qatar 2022 no han dejado de sonar nombres para dirigir a la canarinha.

Los cuatro técnicos que más gustan están actualmente con equipo. Jorge Jesus dirige al Al-Hilal, Abel Ferreira en el Palmeiras, Ancelotti en el Real Madrid y Mourinho en el Fenerbahce. Aunque este último atraviesa un momento bastante delicado tras su última polémica con el entrenador del Galatasaray en el duelo copero. De momento, todavía no hay fumata blanca en la CBF. Están estudiando todos los nombres de la lista y sondeando el mercado con la intención de que el elegido se pueda sentar en junio en el banquillo.