MotoGP en directo: carrera al sprint del GP de Barcelona en vivo gratis hoy

Jorge Martín puede ser campeón en la sprint race de este sábado en el GP Solidario de Barcelona de MotoGP. Para ello tiene que sacarle dos puntos a Pecco Bagnaia en esta carrera. De momento, el italiano se ha llevado el primer asalto al conseguir la pole y haber dominado también el entrenamiento del viernes; mientras que el español sólo pudo ser cuarto a rueda de su amigo Aleix Espargaró, que sale segundo.

El líder del campeonato no ha arrancado con muy buenas sensaciones en este Gran Premio, no obstante saldrá desde la segunda fila, justo detrás de Pecco. Entre medias tendrá a Marc Márquez, que clasificó tercero, y a Aleix, segundo. Il Capitano se quedó a 55 milésimas de conseguir la pole en su última carrera como piloto oficial de MotoGP. Finalmente, en una vuelta perfecta, no pudo mejorar el registro de Bagnaia.

Pecco quiere aprovechar que Jorge Martín sale atrás para intentar liderar desde el inicio, aunque lo que le interesa es meter más motos entre él y Jorge para recortarle el mayor número de puntos posibles, evitar que el título se decida este sábado y llegar al domingo con opciones. Todo está por decidir, el 1 ha tenido mejores sensaciones que el 89, pero el español cuenta con 24 puntos de ventaja.