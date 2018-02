MotoE, las carreras de motos eléctricas llegan en 2019

De la misma forma que en monoplazas llevamos unas temporadas viendo la Fórmula E como exponente de la competición eléctrica, a partir de 2019 asistiremos al nacimiento de MotoE, el campeonato de motos eléctricas -que no mundial, denominación que llegará más adelante-, que irá integrado en la estructura del de MotoGP. En él tomarán parte monturas del fabricante italiano Energica, con un modelo llamado Ego modificado para la competición capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 3 segundos y de alcanzar una velocidad máxima de 250 km/h. Su potencia será de 110 kW, o lo que es lo mismo, 147 CV, mientras que su par máximo será de 200 Nm. Carecen de cambio y, por tanto, de embrague.

Loris Capirossi, una de las leyendas más brillantes del mundial ha opinado al respecto que “pilotar una moto en silencio en pista es bello, os gustará en el futuro. Comencé con la moto de dos tiempos, luego pasé a la de cuatro y ahora he probado la eléctrica. Es completamente diferente y estamos en el camino correcto. La primera vez buscas el embrague y no está. Buscas el cambio y tampoco. Pesa mucho pero no lo notas, en pista sientes que vas en una moto normal. Es divertida y ágil”.

Este nuevo campeonato estará apoyado por la Federación Internacional de Motociclismo, cuyo presidente, Vito Ippolito, asegura estar “feliz de ver cómo formamos parte del inicio de este proyecto. La sostenibilidad es un tema muy importante para nosotros”. Estas palabras son refrendadas por Carmelo Ezpeleta, máximo responsable de Dorna, que anticipa algunos de los planes que se tienen con MotoE. “Tenemos una idea divertida, que es dar las motos en gestión a los equipos independientes de MotoGP, para que con la moto eléctrica tengan un argumento más de venta. Los siete equipos satélites de MotoGP tendrán dos motos, con lo que serían 14 pilotos de MotoGP y los cuatro restantes serían de Moto2 y Moto3”.