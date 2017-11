Márquez, al ataque en Valencia: “No pensaré en los puntos, mantendremos la misma mentalidad”

El mundial de MotoGP se decide este fin de semana en Valencia, donde Marc Márquez y Andrea Dovizioso se juegan el todo por el todo para hacerse con el entorchado más valioso del mundo de las dos ruedas. La ventaja es para el español, que dispone de 21 puntos de ventaja con tan solo 25 por repartirse. Eso quiere decir que le basta con llegar entre los once primeros para hacerse con su cuarto mundial de la máxima categoría. Y eso siempre y cuando Dovizioso gane, algo que nunca ha logrado en Cheste, ya que si eso no sucede Márquez será automáticamente campeón.

A pesar de tenerlo todo de cara y poder salir a conservar, Márquez promete ser fiel a su estilo y tratar de no sacar la calculadora, especialmente porque piensa que el circuito valenciano es uno de esos que se adapta a la perfección a su salvaje estilo de pilotaje. Además, el hecho de haber salvado la gira asiática con nota le da mucha confianza, tal y como él mismo reconoce. “El hecho de que hayamos sido capaces de gestionar algunas situaciones complicadas, como fue el caso en Malasia, me da una sensación positiva”.

Centrándose en la carrera en sí, Márquez recalca que su mentalidad no va a variar un ápice de lo que hemos visto hasta ahora durante la temporada. “Estoy contento porque Valencia me gusta. El sentido del circuito es antihorario y normalmente se adapta a mi estilo. Por supuesto, también está bien poder gestionar la ventaja de puntos, pero no pensaremos mucho en estas cosas. Mantendremos la misma mentalidad y el mismo método de trabajo que nos ha traído hasta donde estamos y daremos el cien por cien, porque será importante ser rápidos desde el primer entrenamiento”.

Quedamos por tanto emplazados hasta el domingo a las 2 de la tarde, que será cuando dé comienzo una carrera de MotoGP que promete ser histórica. Bien porque Márquez se haga con su sexto campeonato, cuarto en la categoría reina, o bien porque se produzca una de esas sorpresas que quedan grabadas en los libros de historia. Emoción hasta el final.