El motivo por el que Buffon rechazó al Barcelona

Gianluigi Buffon colgó los guantes (y las botas) en el 2023. Ahora, con 46 años bien cumplidos, el portero italiano tiene un día a día más tranquilo. Tras toda una vida dedicada al fútbol, la leyenda de la Juventus volvió a repasar casi tres décadas de carrera en una entrevista. Habla de su relación con Cristiano y Messi, cuáles fueron los mejores equipos, y jugadores contra los que ha jugado pero también desveló el porqué rechazó al Barcelona en 2021 antes de volver al Parma.

En toda su carrera profesional, Buffon se marchó una vez de Italia. En el 2018, el meta dejaba la Juventus para marcharse al Paris Saint-Germain tras 17 años vistiendo la elástica bianconeri. Sin embargo, el campeón del mundo (2006) disputó una sola temporada con los parisinos y regresó a Turín. Al final de su segunda etapa, Europa volvió a llamar a sus puertas. No obstante, decidió volver al Parma, el club que le formó, todo gracias a una mera casualidad de la vida. «Tuve una oferta del Barcelona para ser su segundo portero. Me gustaba la idea de jugar con Messi, después de haber jugado con Cristiano. Sin embargo, un día estaba conduciendo y en la radio pusieron una canción de Jovanotti que me gustaba mucho y que hacía diez años que no escuchaba: ‘Bella’. Miré hacia arriba y vi el cartel de Parma en la carretera. Fue una señal. Y así cerré mi carrera, donde empezó todo”, explicó.

Hablando de Leo Messi, Buffon recuerda un momento especial tras la final de la Champions League de 2015 con el argentino. «En la final de la Champions de 2015 noté una mano en la espalda: ‘Gigi, ¿ahora intercambiamos las camisetas?’, le pidió el 10 del Barcelona. Si no llegó a jugar con él, sí lo hizo con Cristiano Ronaldo. Sobre su relación con el astro portugués, Gianluigi comparte los entresijos de sus momentos pasados con CR7. «Tuvimos siempre una gran relación, veía en él una gran fuerza y una gran fragilidad, ligada a la ausencia del padre, al periplo duro que tuvo que enfrentar», confiesa el italiano.

Pero el mejor jugador con el que se ha enfrentado, y curiosamente jugó con él, fue Neymar. «Por el jugador y por el chico que es, habría tenido que ganar cinco Balones de Oro”, decía el ex guardameta en su entrevista con el ‘Corriere della Sera’. Él y el brasileño compartieron un año en los vestuarios de PSG, cuando el transalpino se dio un rápido exilio fuera de su querida patria antes de regresar pocos meses después. Tras casi más de 30 años como futbolista profesional, Gianluigi Buffon jugó más de mil partidos contra cientos de equipos. Sin embargo, dos de los mejores fueron españoles, y se topó con ellos en el último tramo de su carrera. «El Barcelona de 2015 y el Madrid de 2017 fueron los mejores equipos de los últimos 20 años», justificó el guardián italiano.

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista es cuando Buffon habló de su partido más importante: su lucha contra la depresión. «Era el final de 2003, tras dos Scudetti seguidos llegó un bajón. Tenía un vacío delante, empecé a dormir mal, con agobios. Tuve un ataque de ansiedad en el campo, no podía respirar y pensé que no podía jugar», relató. El rival no era un equipo o un jugador, sino él mismo. Aun así, el portero atajó a sus grandes demonios. «Rechacé los fármacos, temía la dependencia. Me aconsejaron tener nuevas pasiones fuera del fútbol, y descubrí la pintura», zanjó Gianluigi.