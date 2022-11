Messi, lesionado a una semana de concentrarse con Argentina para el Mundial

Alarma en París con Messi. El PSG ha comunicado que el jugador argentino se perderá el partido de este fin de semana contra el Lorient por una inflamación en el tendón de Aquiles. Pese a que la lesión no es nada grave, llega en un momento delicado por la proximidad del arranque del Mundial de Qatar el próximo 20 de noviembre. Según el parte médico del equipo francés, tiene una «inflamación en el tendón de Aquiles y permanecerá en tratamiento por precaución».

El internacional argentino no jugará este próximo partido fuera de casa como medida de precaución y con el objetivo de que no vaya a más estas pequeñas dolencias. Quedan 15 días para que arranque el Mundial y el ex del Barcelona no quiere ningún susto ni poner en peligro su presencia en el que puede ser el último Mundial de su carrera deportiva. Cabe destacar que Argentina es uno de las selecciones favoritas para hacerse con este gran trofeo.

Como bien informan desde el club parisino, Messi reanudará los entrenamientos la semana que viene, con el objetivo de poder disputar el último partido de liga ante el Auxerre en el Parque de los Príncipes, ante sus aficionados. A la baja de Messi, también hay que sumarle la de Keylor Navas, con dolencias en la espalda, Kimpembe, que todavía continúa con su proceso de recuperación y un Fabián Ruiz, que se lesionó ante la Juventus de Turín este miércoles en el aductor izquierdo.

Un ‘nuevo’ Messi

Este año se ha podido ver a un Leo Messi más adaptado e integrado a París y a sus compañeros. Desde que dio comienzo la temporada, el argentino a regresado a un gran nivel con 12 goles y 14 asistencias, después de un primer año donde estuvo marcada por sus pobres registros. Tras una temporada de adaptación, el argentino llega a la cita mundialista en una gran forma física y con el objetivo de darle a su país el tercer Mundial de su historia.