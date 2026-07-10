Merlier destroza a Philipsen y se lleva el sprint de Burdeos

Tim Merlier hizo buena su punta de velocidad para derrotar en la llegada al sprint de Burdeos a todo el equipo Alpecin. El equipo belga hizo una llegada clínica para que su velocista Jasper Philipsen rematase la faena, pero el ciclista no estuvo a la altura de las expectativas, viéndose superado por el hombre rápido del Soudal-Quick Step y por varios sprinters más.

Philipsen fue lanzado por un espectacular Mathieu van der Poel que le llevó en volandas hasta a 250 metros de la meta, pero ahí el sprinter del Alpecin no supo rematar el gran trabajo de sus compañeros en esta séptima etapa del Tour de Francia. El equipo no perdió la cabeza en los últimos tres kilómetros haciendo un treno que no se veía desde los tiempos gloriosos de Mark Cavendish, precisamente en la estructura del Soudal-Quick Step.

El actual sprinter de ese equipo, Tim Merlier, impuso su gran velocidad punta aprovechándose de su enorme experiencia (33 años) y de un Soren Waerenskjold que ejercerció de su involuntario lanzador terminando segundo. En el debe de Philipsen, que finalizó quinto, quedó su enganchón en ese sprint con un Fernando Gaviria que le intentó pasar por las vallas y que se quedó arrinconado.

Quizá el sprinter del Alpecin perdió gran parte del impulso que tenía en esa maniobra y cuando quiso reaccionar vio que varios de sus rivales ya tenían una ventaja insalvable. El sprint fue bastante atípico habida cuenta de que tanto Mads Pedersen, líder de la regularidad, como Olav Kooij, ganador de la anterior etapa al sprint, finalizaron noveno y vigésimo tercero, respectivamente.

En la clasificación general no hubo cambios, con un Tadej Pogacar que estuvo todo el día a la expectativa en una jornada donde los sprinters pudieron reencontrarse con su terreno favorito tras varios días de sufrimiento en la montaña. Tim Merlier devolvió por un día la gloria a un Soudal-Quick Step que en otros años había ocupado el rol dominante del Alpecin.