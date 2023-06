Mercado de fichajes 2023 en directo | Última hora de los fichajes del Real Madrid hoy en vivo

En OKDIARIO podrás seguir en vivo y en directo la última hora del mercado de fichajes 2023. Este 14 de junio de 2023 se presenta frenético por la cantidad de operaciones que pueden hacerse oficial a lo largo del día. ¿Hará el Real Madrid oficial el fichaje de Bellingham? ¿Qué pasará con Kylian Mbappé y su contrato en el PSG? Sigue en directo las últimas noticias del mercado de fichajes de verano.

11.20 Jordi Alba habla sobre su futuro

Jordi Alba se ha pronunciado sobre su futuro en la rueda de prensa previa al partido contra Italia de la Liga de las Naciones. El lateral ha dejado claro que su elección será independiente a una posible futura convocatoria con la selección. Suena para el Inter de Miami de Leo Messi.

11.15 El tapado del Barcelona

El Barcelona sigue a la búsqueda de un lateral derecho que solucione sus problemas en la zona y, según informa Sport, el tapado es Geertruida, del Feyenoord. El fichaje podría estar muy avanzado.

11.00 Mbappé: renovación o Mbappé

El PSG parece que lo tiene claro con Mbappé. Según informó Fabrizio Romano, el club parisino propondrá al jugador una oferta para ampliar su vínculo y si la respuesta es negativa lo pondrá en el mercado.

10.45 Emery, a por Nico Williams

Según informa Marca, Unai Emery está decidido a fichar a Nico Williams y el Aston Villa parece que pagará la cláusula del jugador internacional. El equipo inglés tendrá que poner 50 millones encima de la mesa para llevarse al jugador del Athletic Club.

10.30 El Real Madrid presenta camiseta

Adidas y el Real Madrid presentaron su nueva camiseta para la 2023-2024. La nueva elástica tiene como protagonista el color oro tanto en las mangas como en el dorsal con azul marino en el cuello.

🤍🎶 Llevo tu camiseta, pegada al corazón.

🆕👕 ¡Ya está aquí nuestra 1º equipación 2023/24!

🟡 @adidasfootball — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 14, 2023

10.10 Mbappé habla de nuevo

En una entrevista concedida a la Gazzetta dello Sport, Mbappé ha vuelto a hablar sobre el culebrón del verano: «No le pedí al PSG que me vendiera o que me voy al Real Madrid. Solo les dije mi voluntad de no renovar hasta 2025. No hemos negociado mi renovación y estoy feliz de seguir un año más».

10:00 Arrancamos

¡Muy buenos días! Arrancamos otro día más con un mercado de fichajes que está más caliente que nunca tras las palabras de Kylian Mbappé a una posible salida con el PSG..En OKDIARIO te vamos a contar la última hora de los traspasos en una ventana de fichajes en la que el Real Madrid podría anunciar de manera oficial a Jude Bellingham.