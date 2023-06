Kai Havertz sigue interesando al Real Madrid. El club blanco no se ha olvidado del internacional alemán, aunque en estos momentos los posibles acercamientos para ficharle están parados. La entidad madridista está centrando sus esfuerzos en buscar un recambio de Benzema. El elegido es Kane, pero las negociaciones no será sencilla y la operación se cocinará a fuego lento. Mientras, no pierden de ojo a un futbolista que interesó en el pasado y que lo sigue haciendo ahora, pero por el que la entidad madridista no hará la más mínima locura.

El Real Madrid no está dispuesto a desembolsar una gran cantidad de dinero para hacerse con los servicios de Havertz. La intención inicial del club es hacer una oferta al Chelsea que ronde los 40 millones de euros. Una propuesta que podría ascender a los 60 kilos en el momento de arrancar unas futuras negociaciones. Los ingleses, como era de esperar, quieren más dinero.

El valor de mercado de Havertz es de 60 millones de euros, pero el Chelsea está obligado a vender por su delicada situación tanto económica como deportiva -no jugarán en Europa-, lo que podría facilitar su salida del conjunto inglés. Este es el motivo que empuja al Real Madrid a no hacer locuras por un futbolista al que conocen perfectamente y que tiene 23 años.

El Real Madrid lleva varios años siguiendo a Havertz. De hecho, en 2020, antes de que la pandemia del Coronavirus hiciese saltar todos por los aires, el club estuvo muy cerca de llegar a un acuerdo con el Bayer Leverkusen para ficharle. El jugador estaba como loco por fichar por el club blanco y se había llegado a un acuerdo con la entidad alemana, pero la situación económica provocada lo paró todo. José Ángel Sánchez y Juni Calafat mantuvieron una reunión con Fernando Carro, CEO del Bayer Leverkusen, para manifestarle que le gustaba el futbolista, pero que no podían ficharle. El germano aguantó, pero cuando llegó la oferta del Chelsea no le quedó más remedio que dar el «sí» y salir rumbo a la Premier League.

El alemán gusta por sus condiciones, pero sobre todo por una característica y su polivalencia en el frente ofensivo. Havertz tiene unas condiciones técnicas muy importantes, combina a la perfección con sus compañeros y mejoraría notablemente el fondo de armario del Real Madrid, mermado tras la salida de Marco Asensio. Es mediapunta, pero puede jugar por la derecha e, incluso, de falso nueve. Esta no ha sido su mejor temporada, pero la situación en el conjunto inglés no lo ha puesto fácil. En la cúpula tienen muy buen recuerdo de sus actuaciones en los últimos duelos contra los blancos en la Champions.