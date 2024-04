Máxima preocupación por los alarmantes mensajes de Percy Prado, lateral que cubrió a Mbappé

Creciente preocupación en Francia y Perú e incluso conmoción entre los aficionados al fútbol por los alarmantes mensajes de despedida de Percy Prado, futbolista que llegó a jugar en la Ligue 1. El deportista, que en su día llegó a cubrir a Mbappé en un partido entre el Nantes y el PSG, ha publicado varias frases que hacen temer lo peor a sus allegados. «No me lloréis», ha llegado a publicar el que fuera jugador también del Sporting Cristal.

Percy Prado, peruano de 28 años y ex del Nantes, ha publicado este viernes varios mensajes en sus redes sociales que han disparado las alarmas entre sus seguidores. El también nacionalizado francés ha colgado hasta seis publicaciones en su perfil de Instagram despidiéndose de su familia, mujer e hijo. Percy Prado, que ahora milita en el Nantes Metropole de fútbol sala, tiene muy preocupados a todos su porque podría estar sufriendo problemas mentales. «Si la amas, no la dejes sola», le contestaba un usuario a sus mensajes, diciendo en uno de ellos «no lloréis por mí».

«Perdón por haberte avergonzado tanto, perdón por no poder confiar en mí», le escribió Percy Prado a su padre. Por su parte, a sus amigos les pidió que «estén ahí para mi madre y para mi hijo». Un Percy Prado también le escribió un mensaje de despedida a su mujer: «Y ahora a ti, mi alma gemela, mi doble, a quien más daño he hecho. Date cuenta que eres una mujer extraordinaria y encontrarás a alguien digno de ti, nunca te menosprecies por nadie, quédate como eres. Te amaré hasta el final. Te encomiendo a mi hijo que también es como el tuyo, tengo confianza ciega en ti, sé que nada le sucederá a tu lado. Siempre te dije que serás tú donde nadie más y serás la última mujer que hubiera amado. Sé feliz en tu vida y nútrete de las buenas personas que tienes a tu alrededor».

Percy Prado, a su hijo

Uno de los mensajes más duros es sin duda el que le manda a su hijo: «Para ti hijo mío, nuestros comienzos fueron los más complicados, no sabía lo que era amar a otra persona. Ya no me amo. Estás rodeado de grandes personas y te nutres de esa positividad que reina. Crece para ser un hombre fuerte y recto. Conviértete en el pilar alrededor del cual se reúne toda la familia. Mantente así de feliz, nunca pierdas eso. te amo hijo mío».

«Mamá como decirte que fuiste la mejor de todas… Prométeme siempre seguir así de fuerte y seguir adelante a pesar de todo, que cuidarás de toda esta familia porque sin ti no existe nadie. Ustedes son el pilar de la familia Papá, siento haberte avergonzado tanto, siento no poder confiar en ti, desearía que nuestra relación volviera a ser como solía ser. Lamentablemente no será el caso», añadió Percy Prado.

Mencionando a sus hermanas ha hecho hincapié en que estén cerca de su hijo: «Una cosa que pido es estar ahí para mi madre y mi hijo sin importar qué. ¡Sois la familia que he elegido! Nunca me decepcionaste a pesar de todos los problemas que pude traer a casa. Sed fuertes entre vosotros, yo os quitaré el peso del sufrimiento que os haya causado. Cuenten unos con otros, nunca dejen a nadie solo. Os encomiendo mis 2 amores, no los abandonéis, eso es todo lo que os pido a cada uno de vosotros. No me lloréis, recordad a este niño feliz… Finalmente, a cualquiera a quien haya podido perjudicar, le pido sinceras disculpas».