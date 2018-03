“Están calificando el partido como el mayor robo de la historia del rugby”

El seleccionador español de rugby, Santiago Santos, ha declarado que el arbitraje del colegiado rumano Vlad Iordachescu en el Bélgica-España (18-10) de este domingo fue “tendencioso” y ha afirmado que “se ha extendido con campañas de indignación a nivel mundial que lo están calificando como el mayor robo de la historia del rugby”, que obliga a España a jugarse el pase al Mundial en la repesca.

“Fue tendencioso. Sí fue para tanto y es normal que la Federación lo sienta así. Es una ola que se ha extendido con campañas de indignación en Australia y más a nivel mundial, que lo están calificando como el mayor robo de la historia”, manifestó en declaraciones al programa Zona Mixta del canal 24 Horas de TVE.

En ese sentido, Santos resaltó el caso de la noticia del partido en The New York Times, “que nunca pone nada de rugby”. “Ha trascendido en todo el mundo. El New York Times, que nunca pone nada de rugby, ha dado esta noticia. Las conclusiones de todo esto no sé dónde llegarán, pero es complicado que se repita el partido, aunque no lo descarto”, puntualizó.

“A priori parecía extraño que pitara un árbitro rumano porque le pones bajo una gran presión. Lo normal hubiera sido poner a un árbitro de una nacionalidad que no tuviera nada que ganar o perder“, añadió.

Además, el preparador del ‘XV del León’ cree que la actuación arbitral hizo “perder al rugby como deporte”. “Queríamos creer en la honestidad del árbitro. Pero la realidad fue que no fue así. Pasaron muchas cosas, se pone en duda la imparcialidad de un árbitro que a priori ya generaba sospechas, y ahora vemos que ha hecho perder al rugby como deporte”, destacó.

Preguntado por si el Gobierno o a la Casa Real podrían unirse a las quejas, Santos cree que no es necesario, pese a que el Rey Felipe VI ha apoyado públicamente al combinado nacional en los últimos partidos en busca del Mundial. “No creo que sea necesario. Este malestar hay que llevarlo por cauces deportivos. Confío en la honestidad de ‘Rugby Europe’ y también estoy seguro que ‘World Rugby’ lo va a investigar hasta el fondo. Siempre busca el juego limpio y querrá que esto quede aclarado”, manifestó.

De cara al futuro, el seleccionador confía en certificar el pase al Mundial en la repesca ante Portugal y Samoa. “Yo tengo mucha fe en este equipo. Había un camino corto que nos lo han cerrado y otro largo por el que lo vamos a conseguir. Nada se va a interponer en nuestro camino, lo podemos conseguir ante Portugal y Samoa aunque sabemos que será un último encuentro muy complicado”, anticipó.

Por último, Santiago Santos volvió a pedir “disculpas” por las imágenes al acabar el partido de sus jugadores, que fueron en busca del colegiado rumano para pedirle explicaciones. “Es una reacción que lamentamos, pedimos disculpas. Es una reacción a una actuación lamentable que ha roto las ilusiones de mucha gente. Es una frustración muy grande pero que no lo justifica”, sentenció.